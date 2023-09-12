تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. محافظ أسوان: تنكيس الأعلام تضامناً مع شعبى المغرب وليبيا

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية ، بالإضافة إلى المدارس ، وإلغاء أى إحتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين عقب موجه الزلازل والأعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية .

تنكيس الأعلام

وكلف المحافظ برفع درجة الإستعداد خلال الفترة الحالية ، وحتى إنتهاء إعصار دانيال الذى إجتاح عدد من المحافظات ، على أن يتم منع الأجازات بكافة أقسام المستشفيات ، والتنسيق المتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، ومديرية الصحة وغرف العمليات الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، مع توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية .

ووجه المحافظ أيضاً بقيام مديرية الصحة بتوفير مضادات السموم وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين ، وتوفير آسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ ، فضلاً عن وجود أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم ، مشدداً على أهمية التأكد من توافر ماسكات الأكسجين وتوافر الأمصال ، مع تجهيز فريق الإنتشار السريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة عند الإحتياج إليهم ، وتوفير وسائل نقل مناسبة لأداء أعمالهم على أكمل وجه .

وبناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يستكمل فريق عمل حياة كريمة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

حياة كريمة

صرح بذلك المهندس ناحج مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة والذى أكد على القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 19 من المشروعات الجارية بقرية حجازة بمركز كوم أمبو والتى تشمل 11 تابع تضم 28 ألف و 569 نسمة .

وأشار رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان إلى أنه خلال الجولة تم التشديد على ضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات ، بالإضافة إلى الإلتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز والإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.