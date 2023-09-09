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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. توزيع 5 الآف شنطة وجبات غذائية لسائقى الشاحنات المتجهة للسودان

توزيع الوجبات الغذائية
توزيع الوجبات الغذائية بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان بتوزيع شنط وجبات غذائية بواقع 5 آلاف شنطة على سائقى الشاحنات المتجهة لدولة السودان بالتنسيق مع إحدى الجمعيات.

ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبوسمبل السياحية بأنه تم أيضاً إجراء الكشف الطبى على 68 سائقاً، وصرف الأدوية لهم بالمجان عن طريق قافلة طبية، ووجه السائقون الشكر لمحافظة أسوان اللواء أشرف عطية على اهتمامها وحرصها على توفير كافة أوجه الرعاية لهم.

 

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شاحنات

 وتواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتعاون مع مسئولى الجهات المختصة تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة. 

فضلاً عن التفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها ، وتنظيم القوافل الطبية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 11 حالة تعدى على أراضى الدولة بمساحة 15 ألف و 720 م2 ، منها إزالة حالتين تعدى بنطاق حاجر البصيلية التابعة لقرية القنان بمساحة 1020 م2.

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جهود 

وحالتين إزالة فورية بقرية وادى عبادى بمساحة 2800 م2 ، وكذا إزالة 6 حالات تعدى بقرية الطوناب بمساحة 11 ألف و 700 م2 ، وحالة تعدى بالحبارى بالترعة الرمادية بمساحة 200 م2 ، وهو الذى توازى مع إزالة أكثر من 25 رصيف مخالف بشارع 23 يوليو تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف. 

كما قام رئيس المدينة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بالإنتقال لقرية الرديسية لوضع الحلول السريعة لمشكلة ضعف مياه الرى حيث قام بالتنسيق مع وكيل وزارة الرى المهندس محمد على ، وتم الوصول إلى أنسب الحلول لتوزيع حصص الرى بزمام 10 ألاف فدان. 

وتم كذلك تسليم الشركة المختصة لمساحة 2039 م2 ، وهى المساحة الناتجة عن إزالة جميع الإشغالات التى كانت موجودة بها بواقع 31 محل تجارى لتنفيذ مول حورس بشارع التحرير ، وفى نفس الوقت تم توجيه 2 لودر وسيارات لنقل مخلفات الترعة والدير بالطريق المؤدى لحاجر إدفو عقب تنفيذ أعمال التطهير بالترعة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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