محافظ أسوان يشيد بالمشاركة المجتمعية لمساندة الجهود المبذولة لتوفير الخدمات للأهالي

أشاد محافظ أسوان أشرف عطية بالدور الإنساني والوطني للجمعية الشرعية الرئيسية برئاسة مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية فى تفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة في توفير الخدمات المتنوعة سواء لأهالى المحافظة ، أوالوافدين لأسوان.



وأكد المحافظ - فى بيان - على التفاعل السريع للجمعية الشرعية مع مطلب المحافظة بتوفير القافلة الإغاثية التى تضم 5 ألاف شنطة شاملة كافة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية حيث جارى توزيعها على سائقى الشاحنات والمركبات المتجهة إلى دولة السودان الشقيق بالمنافذ البرية بقسطل وأرقين .



من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ،أن هناك تعاونا وتنسيقا متواصل مع مسئولى الجمعية الشرعية الرئيسية ، وهو ما ساهم فى تنوع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لمواطنى المحافظة ، فضلاً عن توزيع شنط المنتجات الغذائية بمتابعة من صلاح عطا الله مشرف عام الجمعية بأسوان ، وأيضاً الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع .



وأشارت إلي أن أوجه الدعم تجسدت خلال الإجتماع الأخير الذى عقده المحافظ مع مسئولى الجمعية فى التنسيق لتجهيز مركز متخصص لحضانات الأطفال المبتسرين على أعلى مستوى ومرجعية علمية يضم 10 حضانات ، وأجهزة للتنفس الصناعى ، والمونيتور بدعم من الجمعية الشرعية الرئيسية يصل لأكثر من 20 مليون جنيه لتوفير هذه الخدمة لأبناء أسوان بالمجان ، ، علاوة على توفير 50 جهاز عروسة.