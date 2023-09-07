محافظ أسوان يشيد بالدور الإنسانى للجمعية الشرعية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الإنسانى والوطنى للجمعية الشرعية الرئيسية برئاسة مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية فى تفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة فى توفير الخدمات المتنوعة سواء لأهالى المحافظة ، أو الوافدين لأسوان .

وأكد المحافظ على التفاعل السريع للجمعية الشرعية مع مطلب المحافظة بتوفير القافلة الإغاثية التى تضم 5 ألاف شنطة شاملة كافة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية حيث جارى توزيعها على سائقى الشاحنات والمركبات المتجهة إلى دولة السودان الشقيق بالمنافذ البرية بقسطل وأرقين ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة .

المشاركة المجتمعية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأن هناك تعاون وتنسيق متواصل مع مسئولى الجمعية الشرعية الرئيسية ، وهو ما ساهم فى تنوع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لمواطنى المحافظة ، فضلاً عن توزيع شنط المنتجات الغذائية بمتابعة من صلاح عطا الله مشرف عام الجمعية بأسوان ، وأيضاً الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع .

وقالت بأن أوجه الدعم تجسدت خلال الإجتماع الأخير الذى عقد لمحافظ أسوان مع مسئولى الجمعية فى التنسيق لتجهيز مركز متخصص لحضانات الأطفال المبتسرين على أعلى مستوى ومرجعية علمية يضم 10 حضانات ، وأجهزة للتنفس الصناعى ، والمونيتور بدعم من الجمعية الشرعية الرئيسية يصل لأكثر من 20 مليون جنيه لتوفير هذه الخدمة لأبناء أسوان بالمجان ، ، علاوة على توفير 50 جهاز عروسة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد إصطفاف معدات وسيارات وعمالة منظومة النظافة للوردية الصباحية ، والتى تضم 160 عامل ومشرف وفنى وسائق ، وأيضاً 50 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى وذلك بمنطقة أرض المعارض ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى القيادات المحلية والتنفيذية .

المواطن الأسوانى

ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق رضا المواطن الأسوانى بتوفير بيئة نظيفة له ، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى .

وأثناء تفقده للإصطفاف قرر اللواء أشرف عطية صرف 300 جنيه مكافأة لجميع العمالة بمنظومة النظافة تحفيزاً وتشجيعاً لبذل أقصى جهد منهم للإرتقاء بآلية عمل النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية ، مشدداً على أنه يتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب بإثابة المتميزين ، ومعاقبة المقصريين ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ منظومة التتبع لحركة تشغيل السيارات والمركبات لتحقيق السيطرة الكاملة عليها ، وإلتزامها بخطوط السير وأوامر التشغيل .