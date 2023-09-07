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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان/أبو سمبل البرى

إنقلاب سيارة
إنقلاب سيارة

لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرين مساء الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وتم التعامل مع الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "دوبل كابينة" على طريق أسوان / أبوسمبل بالقرب من الكيلو 12 بنطاق المدينة السياحية، ووجه مدير المرفق الدكتور محمد الدخيلى، الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع البلاغ.

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حادث 

وبالانتقال، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، تم نقل المصابين لمستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن جثمان المتوفيين.

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