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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. لفتة إنسانية من محافظ أسوان بتكريم أسرة الفقيد جمال محمود

تكريم أسرة الفقيد
تكريم أسرة الفقيد

ضمن سلسلة “جبر الخواطر”، وفى لفتة أبوية وإنسانية، حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على مواساة أسرة الفقيد جمال محمود عبد الباسط، فنى الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو، والذى وافته المنية أثناء أدائه لعمله بإصلاح كشافات إنارة عامة بدائرة الوحدة المحلية تعرض خلالها لصعق كهربائى أسفر عن وفاته فى الحال

وقام المحافظ بتسليم أسرته مبلغا ماليا مساهمة ومشاركة من المحافظة فى تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعيشية، فضلاً عن إهداء درع المحافظة، وتسليم شهادة تقدير تحمل اسم المتوفى جمال محمود عرفاناً بتفانيه فى عمله بجد وإخلاص ليكون نموذجاً يحتذى به. 

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جبر الخواطر 

وخلال لقائه بأسرة الفقيد جمال محمود بحضور شقيقه وزوجته وأولاده مصطفى وجنا، وأيضاً شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، وجه بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأفراد الأسرة، والتواصل المباشر معهم للوقوف على أى مطالب أو احتياجات لتوفير حياة كريمة لهم. 

كما قام المحافظ بتسليم كرسى متحرك من مبادرة "الناس لبعضهم" لابنة الفقيد مريم جمال 15 سنة، والتى تعانى من شلل نصفى لمساعدتها على الحركة والتنقل فى سهولة ويسر. 

فيما قدمت أسرة الفقيد جمال محمود شكرها الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة، والمشاعر الطيبة تجاههم، وجبر خاطرهم، وحرصه على الوقوف على مطالبهم، والتوجيه بتلبيتها بشكل فورى وسريع.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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