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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية متنقلة في أسوان.. تفاصيل

قوافل متنقلة بأسوان
قوافل متنقلة بأسوان

تواصل القوافل الطبية المتنقلة التى تنظمها مؤسسة " مصر بلا مرض" بأسوان بالتنسيق مع مديرية الصحة وباقى الجهات المعنية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الأهالى والمواطنين خلال الشهر الحالى وبالمجان فى مختلف المراكز والمدن وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

 

حيث أشاد اللواء أشرف عطية بجهود مؤسسة " مصر بلا مرض" ودورها فى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المطلوبة للمواطنين بمختلف المجالات وخاصة بمجال الصحة. 

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قوافل متنقلة 

وأكد أشرف عطية على حرص المحافظة المتواصل لتقديم التعاون والمساندة لمختلف المبادرات والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً ، مع المساهمة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحسين الظروف المعيشية والإقتصادية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مريم ألفى مدير مكتب مؤسسة " مصر بلا مرض " بأسوان بأن القوافل الطبية تضم عدد من العيادات المتنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى والتحليل وتوفير الأدوية والعلاجات المناسبة للحالات المرضية فى مختلف التخصصات الطبية بالمجان. 

 

جهود 

وكانت بأن البرنامج الزمنى لخطة عمل القوافل الطبية يشمل تنظيم قافلة طبية متنقلة يوم 1 سبتمبر الحالى بمدرسة هدى الشعراوي بنجع الشيخ على بأسوان، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية    يوم 8 سبتمبر بمدرسة الشيخ عامر بنجع العرب بمدينة دراو ، بجانب تنظيم قافلة أخرى يوم 15 سبتمبر بمدرسة العليقات المشتركة بقرية العليقات بمدينة كوم أمبو. 

 

علاوة على تنظيم قافلة طبية يوم 22 سبتمبر بمدرسة الحروب للتعليم الأساسى بقرية الخفية بمدينة كوم أمبو ، فضلاً عن تنظيم قافلة طبية يوم 29 سبتمبر بمدرسة أحمد إبراهيم بقرية السباعية بمدينة إدفو .

 

وكانت قد شهدت مدينة أسوان تنفيذ مبادرة تحت شعار "حابي " لتجميع إزالة المخلفات من مياه نهر النيل، بالتعاون مع الشباب والرياضة وإدارة محميات المنطقة الجنوبية بجهاز شئون البيئة، وذلك بمشاركة 20 متطوعا من مبادرة "قيم وحياة" وأندية التطوع بأسوان.

 

ومن جانبه أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أنه تم تنفيذ المبادرة في ضوء فعاليات وأنشطة المرحلة الخامسة من مشروع قيم وحياة والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر وذلك بحضور عمرو هاشم مسئول وجه قبلي بالمشروع.

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