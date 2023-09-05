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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تجرى 90 عملية جراحية فى قافلتها الطبية لدولة تنزانيا

القافلة الطبية لجامعة
القافلة الطبية لجامعة أسوان بدولة تنزانيا

شاركت جامعة أسوان فى القافلة الطبية الشاملة التى أرسلتها مصر لدولة تنزانيا لتوقيع الكشف الطبى وإجراءات جراحات دقيقة للحالات المرضية من الأشقاء الأفارقة واستمرت لمدة أسبوع .

وأكد الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب جامعة أسوان السابق، بأن القافلة الطبية أنهت أعمالها بدولة تنزانيا، ونجحت للموسم الرابع على التوالى فى إجراء نحو 55 عملية جراحية من حالات تشوهات المسالك عند الأطفال ، و35 عملية أخرى للكبار، بمشاركة الدكتور أحمد صلاح مدرس المسالك بكلية طب جامعة أسوان.

 

القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد زكى الدهشورى ، أن قسم المسالك بطب أسوان شارك فى القافلة الطبية بمدينة زنجبار علي مدار أسبوع ، وبلغ عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبى عليها نحو 300 حالة مرضية من مرضى تشوهات المسالك ، مع مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية العربية من جامعة سوهاج وأسيوط وجامعات المملكة العربية السعودية وجامعات دولة الكويت.

و شاركت جامعة أسوان، فى اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومى لمحو الأمية على هامش مشاركة الجامعة فى اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومى لمحو الأمية الجلسة 31 بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك برئاسة الدكتور هلال الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسبق.

حضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومى لمحو الأمية الجلسة 31 بالمجلس الأعلى للجامعات 5 نواب لرؤساء الجامعات، وهم الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وباقى أعضاء اللجنة. 

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جهود

من جهته، قال الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ، إنه تم مناقشة العديد الموضوعات المتعلقة بالمشروع القومى لمحو الأمية، ومنها إقامة عدد من الندوات التوعوية بكليات التربية بمختلف الجامعات المصرية وجامعة الأزهر الشريف بمختلف فروعها بمحافظات الجمهورية.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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