محافظ أسوان: نسعى لإخراج مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بشكل حضاري وسياحي

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم مراعاة كافة الجوانب الهندسية والتراثية والتاريخية لإخراج مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة بالشكل الحضاري والسياحي والجمالي الذي يتناسب مع القيمة التاريخية لمنطقة الطابية الأثرية ولمدينة أسوان، كأحد مدن التراث العالمي لليونسكو.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه سيتم مراعاة تصميم السلالم الجديدة والقديمة وفقًا للنسق العمراني للمشروع، علاوة على إضافة أحواض الزرع والتشجير، فضلاً عن نشر الرامبات الخاصة بذوي الهمم، وهو الذي يتم مراعاته في جميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية على أرض المحافظة.



من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان أن المحافظ أصدر توجيهاته بإسراع وتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوي، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه في التوقيتات المحددة له لافتتاح المرحلة الأولى منه ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.



وأضافت أن مشروع تطوير الطابية يستهدف إتاحة ساحات إنتظار وأكثر من باركنج للسيارات مع تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهي شوارع شرق البندر والحدادين والشواربي الجديد وبشير بك، بالإضافة إلى فتح محور سنية طه، والذي سيربط بين شارعي بشير بك والحدادين بطول 500 متر، وبعرض 15 مترًا في اتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابي.



وتابعت أن ذلك يتكامل مع تحويل الربوة المحيطة بالمسجد إلى لاندسكيب نموذجي بشكل جمالي وحضاري راق على غرار حديقة الأزهر يضم بوابات وحدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، و2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالي، وبالتالي يصبح متنفسًا حيويًا للمواطنين ومزارًا سياحيًا للزائرين، وسيتبع هذا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحي ومتنفس جمالي وترفيهي للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامي.