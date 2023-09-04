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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يترأس لجنة لاختيار أحد الموظفين بمنصب حكومي في الديوان العام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لجنة ندب أحد العاملين لتكليفه بتسيير أعمال إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ، وهى المسابقة التى تم فتح باب التقدم لها خلال شهر أغسطس المنقضى ، وتقدم لها 9 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة وفقاً للشروط والضوابط المنظمة.

ويأتى ذلك ضمن رؤية المحافظة لاختيار الأكفأ والأنسب من القيادات المحلية للارتقاء بمنظومة العمل العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وفى أجواء من التفاصيل. 
 

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وحضر الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مديرى الشئون المالية والقانونية والتنظيم والإدارة. 

أكد اللواء أشرف عطية على أن تنظيم هذه المسابقة يستهدف تكليف أحد الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط لتسيير أعمال إدارة الموارد البشرية بالديوان العام بإعتبارها تمثل العمود الفقرى لأى كيان حكومى أو مؤسسى ، لافتاً إلى أن الإختيار يتم وفق ضوابط وقواعد صارمة تستهدف القدرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم مراعاة كافة الجوانب الهندسية والتراثية والتاريخية والإنسانية لإخراج مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة بالشكل الحضارى والسياحى والجمالى الذى يتناسب مع القيمة التاريخية لمنطقة الطابية الأثرية ولمدينة أسوان كأحد مدن التراث العالمى لليونسكو.

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وعقب على ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعى بأن كل مانشر حول وجود تعارض بين تصميم السلالم الجديدة والقديمة غير صحيح حيث أنه جوانب هذه السلالم سيتم تهذيبها ، علاوة على إضافة أحواض الزرع والتشجير ، فضلاً عن نشر الرامبات الخاصة بذوى الهمم ، وهو الذى يتم مراعاته في جميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن. 

ومن جانبها كشفت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ عن أن اللواء أشرف عطية أعطى توجيهاته بإسراع وتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى ، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له لافتتاح المرحلة الأولى منه ضمن احتفالات المحافظة بإنتصارات أكتوبر.

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