عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشيد بالدور الوطني للبنك الأهلي في تحقيق الدعم المجتمعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد البنك الأهلى ، والذى ضم أحمد حامد نائب مدير عام قطاع أمناء الاستثمار، وأيضاً الخبير المثمن بالبنك عباس ماهر عافية ، وعمرو كمال بقطاع أمناء الإستثمار ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، بالإضافة إلى الدكتورة عبير عبد النبى مدير الإستثمار .

 

وذلك فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والبنوك الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بكافة قطاعات العمل العام.

 

وأكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة لتعزيز أواصر التعاون البناء والمثمر مع أحد البنوك الوطنية العريقة وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين لطرح الأصول الثابتة والمنقولة للمحافظة فى الأسواق، وهو الذى يأتى فى إطار الخبرة الطويلة للبنك فى مجال التسويق والترويج والكفاءة الفنية المتخصصة فى السوق المالى والمصرفى والإستثمارى، علاوة على المساهمة فى طرح عدد من المشروعات طبقاً لدراسات الجدوى والعوائد والأرباح المتوقعة.

محافظ أسوان يوجه بإصلاح كسر أحد محابس خطوط المياه بقرية الكاجوج بكوم أمبو

منطقة أسوان الأزهرية تكرم معلمي اللغة الإنجليزية المشاركين في برنامج (TEA)

البنوك الوطنية

وأشاد المحافظ بدور البنوك الوطنية، وفى مقدمتهم البنك الأهلى، فى تحقيق الدعم المجتمعى بما يصب فى صالح المواطن الأسوان، وهو الذى تجسد من قبل فى مساهمة البنك لتنفيذ مشروعات إنشاء المدارس المجتمعية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

 

هذا وسيقوم البنك الأهلى بعقد أول طرح للفرص الإستثمارية المطروحة بالمزاد العلنى من خلال جلستين على مدار يومى 4 و 5 سبتمبر الجارى بالتعاون مع المحافظة بميناء السد العالى ، وحدائق المحمودية والسلام ، وموقف الأقاليم ، ومول سوان 2 بالسيل الجديد ، وأيضاً وحدات إدارية بإدفو .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إصلاح الكسر فى أحد محابس خطوط مياه الشرب بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وذلك للقضاء على مشكلة تسريب وتراكم المياه فى المناطق المنخفضة.

محافظ أسوان يوجه باستكمال أعمال التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية بقرية بلانة بنصر النوبة

تعليم أسوان : تكريم طلاب الثانوية العامة الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة

مشروعات

وأكد محافظ أسوان أنه تم تكليف وحدة حياة كريمة التابعة للمحافظة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية ومتابعة تنفيذ أعمال الإصلاح وتأكيد الإنتهاء منها بالشكل المطلوب.

 

وأشار إلى أنه كلف أيضاً بسرعة عقد السكرتير العام المساعد اجتماع تنسيقى عاجل بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ورئيس مركز كوم أمبو وباقى الجهات المعنية من أجل بحث ودراسة مشكلات ومطالب أهالى القرية وخاصة المتعلقة بخدمات الصرف الصحى وتوصيلها لبعض العزب والنجوع، مع سرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه بإصلاح كسر أحد محابس خطوط المياه بقرية الكاجوج بكوم أمبو

إنشاء 4 محطات رفع مياه في قرى حياة كريمة بكوم أمبو

منطقة أسوان الأزهرية تكرم معلمي اللغة الإنجليزية المشاركين في برنامج (TEA)

تعرف على روحانيات ونفحات التبرك والدعاء بالسيدة زينب في أسوان

مستشفى أسوان الجامعى تستقبل القنصل السودانى لبحث أوجه التعاون

دورة تثقيفية لـ 62 متدرب بأسوان عن إدارة الأزمات

وزيرةالتضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان يتابعان الخدمات المقدمة للوافدين من السودان

محافظ أسوان يتابع جهود المحليات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات وتكثيف النظافة

ترشيحاتنا

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

3 أسلحة خارقة جديدة تدخل ميدان الحرب الأوكرانية

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

تربية الأبناء في الإسلام.. أحاديث نبوية تحث على ملاطفتهم وتقبيلهم

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. كارولين سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ