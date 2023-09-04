محافظ أسوان يشيد بالدور الوطني للبنك الأهلي في تحقيق الدعم المجتمعي

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد البنك الأهلى ، والذى ضم أحمد حامد نائب مدير عام قطاع أمناء الاستثمار، وأيضاً الخبير المثمن بالبنك عباس ماهر عافية ، وعمرو كمال بقطاع أمناء الإستثمار ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، بالإضافة إلى الدكتورة عبير عبد النبى مدير الإستثمار .

وذلك فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والبنوك الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بكافة قطاعات العمل العام.

وأكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة لتعزيز أواصر التعاون البناء والمثمر مع أحد البنوك الوطنية العريقة وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين لطرح الأصول الثابتة والمنقولة للمحافظة فى الأسواق، وهو الذى يأتى فى إطار الخبرة الطويلة للبنك فى مجال التسويق والترويج والكفاءة الفنية المتخصصة فى السوق المالى والمصرفى والإستثمارى، علاوة على المساهمة فى طرح عدد من المشروعات طبقاً لدراسات الجدوى والعوائد والأرباح المتوقعة.

البنوك الوطنية

وأشاد المحافظ بدور البنوك الوطنية، وفى مقدمتهم البنك الأهلى، فى تحقيق الدعم المجتمعى بما يصب فى صالح المواطن الأسوان، وهو الذى تجسد من قبل فى مساهمة البنك لتنفيذ مشروعات إنشاء المدارس المجتمعية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

هذا وسيقوم البنك الأهلى بعقد أول طرح للفرص الإستثمارية المطروحة بالمزاد العلنى من خلال جلستين على مدار يومى 4 و 5 سبتمبر الجارى بالتعاون مع المحافظة بميناء السد العالى ، وحدائق المحمودية والسلام ، وموقف الأقاليم ، ومول سوان 2 بالسيل الجديد ، وأيضاً وحدات إدارية بإدفو .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إصلاح الكسر فى أحد محابس خطوط مياه الشرب بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وذلك للقضاء على مشكلة تسريب وتراكم المياه فى المناطق المنخفضة.

مشروعات

وأكد محافظ أسوان أنه تم تكليف وحدة حياة كريمة التابعة للمحافظة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية ومتابعة تنفيذ أعمال الإصلاح وتأكيد الإنتهاء منها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه كلف أيضاً بسرعة عقد السكرتير العام المساعد اجتماع تنسيقى عاجل بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ورئيس مركز كوم أمبو وباقى الجهات المعنية من أجل بحث ودراسة مشكلات ومطالب أهالى القرية وخاصة المتعلقة بخدمات الصرف الصحى وتوصيلها لبعض العزب والنجوع، مع سرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".