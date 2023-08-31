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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه باستكمال أعمال التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية بقرية بلانة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد أعمال وإجراءات وصول الأثاثات والتجهيزات الفنية ومتابعة التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية التى تم الإنتهاء منها بنسبة 100% بقرى مركز نصر النوبة ، ويأتي ذلك إستمراراً للجهود المبذولة لجنى ثمار الإنجازات من أرض الواقع بمختلف مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة " .

وأشاد المحافظ بحزمة المشروعات التنموية والخدمية التى تشملها المبادرة الرئاسية فى الإرتقاء بالظروف المعيشية والاقتصادية والإجتماعية وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، ودورها لتحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

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حياة كريمة

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم القيام بجولة ميدانية لتفقد مجمعات الخدمات بقرية بلانة بمركز نصر النوبة والتى تضم 4 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 40 ألف نسمة .

وأشار المهندس ناجح مصطفى إلى أن الجولة شملت تفقد مجمع الخدمات الحكومية والزراعية حيث تم التشديد بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بسرعة تلافى كافة الملاحظات المرصودة والخاصة بالتشطبيات النهائية لأعمال المرافق ، وأعمال النظافة العامة ، بإلإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذه المشروعات الهامة .

وأوضح ناجح مصطفى بأن الجولة شملت أيضاً تفقد المجمع الصناعى والذي يقع على مساحة 600 م2 ويتكون من طابقين ويضم 18 ورشة حرفية ، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية ودورات المياه .

وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة. 

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مشروعات

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد. 

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو لخدمة 35 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية.

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