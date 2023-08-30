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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 100 % لكل مشروع بقرية سلوا بحري بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد. 

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حياة كريمة 

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو لخدمة 35 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية.

وأشار ناجح مصطفى إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب الشطب ، وإنشاء نقطة إسعاف سلوا بحرى بنسب تنفيذ وصلت 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 98% ، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق بنسبة 95% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنيه بالحجنديه بإجمالى 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية وأيضاً 136 حظيرة للمواشى والطيور وذلك بنسبة 95 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بسلوا بحرى بنسبة 90%. 

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جهود 

وخلال الجولة الميدانية شدد المهندس ناجح مصطفى على الإلتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين. 

وكان قد أشار إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 1175 حالة إشغال وتحرير 39 محضر مخالفة متنوعة طريق ، بجانب رفع 7 عربات كارو، وأيضاً رفع البلدورات الأسمنتيه والحواجز أمام المحلات وبحرم الطريق العام ، كما تم التحفظ علي كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

وأوضح سيد مدنى بأن الحملات شملت أيضاً إزالة عدد من الأكشاك الغير قانونية والعشوائية ببعض المناطق وعلى سور السكك الحديدية ، بالإضافة إلى إستمرار أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمنطقة النفق بنطاق حى شرق  . 

وأضاف مدنى بأن الحملات كانت بإشراف نواب رئيس المدينة محمد ممدوح وعلاء ممدوح ومحمد حسين ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً قوات شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن مشاركة رؤوساء الأحياء والفنيين والعاملين المدعمين بالسيارات ومعدات الوحدة المحلية .

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