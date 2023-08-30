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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية

جهود وأنشطة الوحدات
جهود وأنشطة الوحدات المحلية بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بشن حملة مكبرة إستهدفت رفع الإعلانات المخالفة بنطاق حى غرب وذلك بمناطق وشوارع أبطال التحرير والبركة والشارع الجديد ، وأسفرت الحملة عن إزالة 9 يافطات إعلانية مخالفة ، فيما تم التعاقد مع 13 محل تجارى وذلك وسط مشاركة لنائب رئيس حى غرب وإدارة الإعلانات بالوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق ، وبإشراف من محمود بهاء ومحمد ممدوح نائب رئيس المدينة .

 

ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها لإزالة التعديات على أراضى الدولة ، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ، والقضاء على العشوائية فى الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية.

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إزالة التعديات 

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بإزالة الإشغالات داخل موقف سيارات السيل ، وكذا التصدى لظاهرة إقامة الأكشاك بصورة عشوائية ، والتى تم وضعها على سور السكة الحديد بطريق السماد بحى شرق ، وبمعاونة قسم شرطة ثانى ، وبإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان برفع وفتح شارع الشوادر حيث تم رفع مجموعة من البراويز بعرض 6 متر لـ 35 محل ، والتى سبق ، وتم الإستيلاء على الشارع والطريق العام منذ سنوات ، وذلك بمعرفة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والمركبات ، وتم العودة إلى الوضع الطبيعى تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات .

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رفع الاشغالات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة لـ 10 حالات إشغال كانت تعيق الطريق العام بالتعاون مع شرطة المرافق ، وتم التحفظ على المضبوطات بالوحدة المحلية ، وبمشاركة رؤساء أحياء شرق وغرب وفنى التنظيم ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية فى المهد على قطعة أرض زراعية على مساحة 175 م2 بحوض الزلقوم بمنطقة الشيخ تاج عبارة عن بناء بالطوب والأسمنت ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وكان قد أشار إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 1175 حالة إشغال وتحرير 39 محضر مخالفة متنوعة طريق ، بجانب رفع 7 عربات كارو، وأيضاً رفع البلدورات الأسمنتيه والحواجز أمام المحلات وبحرم الطريق العام ، كما تم التحفظ علي كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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