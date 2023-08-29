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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برتوكول تعاون بين جامعتي أسوان وأسيوط في مجال الدراسات العليا والبحوث

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة  أسوان عن أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط ، وذلك لتفعيل أوجه التعاون المثمر والبناء بين معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان وبين جامعة أسيوط مُمثلة في كلية التجارة، وذلك في مجال الدراسات العليا والبحوث ، وينص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد والإشراف على الرسائل العلمية المختلفة، وتوفير كافة سُبل الدعم لتسهيل عمل كلا الجانبين.

هذا فضلًا عن تنظيم ورش العمل وزيارات مُتبادلة لنقل الخبرات العلمية، ووقع بروتوكول التعاون كلا من الجانبين  الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

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دعم الابتكار

وكان قد أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعةعن حصول الجامعة على جائزة أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم جنوب الصعيد، وذلك خلال حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وجاء التكريم تقديرا لجهود الجامعة الممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ومختلف قطاعتها العلمية والبحثية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الذي شهد حفل مسابقة MOSAIC 2023 لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة.وأكد الدكتور أيمن عثمان على أن الجامعة تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية على دعم الابتكار وريادة الأعمال، ورعاية المبتكرين والنوابغ والعمل على ربط الابتكارات مع المؤسسات الصناعية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

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جهود

كما ثمن الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية المسابقة وفوز جامعة أسوان بأفضل جامعة ابتكارية علي مستوي إقليم جنوب الصعيد طبقاً لمعايير المسابقة التي تهدف الي تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا بهدف دعم الصناعة الوطنية .

وقال بأن ذلك يتم من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية، والعمل علي دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة وخاصة ان جامعة أسوان تتميز بموقعها الجغرافي وربطها بالسوق الإفريقية والشراكة الاكاديمية والبحثية بالجامعات الافريقية والعالمية لدعم ريادة الأعمال والابتكار وربطهما بالصناعة.

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