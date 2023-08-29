محافظ أسوان يتفقد ثلاجات حفظ اللحوم الخاصة بمنافذ التوزيع

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ثلاجات حفظ اللحوم الخاصة بمنافذ التوزيع بمدينة أسوان للإطمئنان على جودتها، ومطابقتها لكافة المواصفات الهادفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وهو الذى يأتي فى ظل الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة ، وإحكام السيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء .

وأثناء تفقده برفقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ أكد اللواء أشرف عطية بأنه سيتم بالتوازى مع توفير اللحوم البلدية السودانية بسعر 230 جنيه للكيلو بالمنافذ التابعة لمديرية الزراعة ، القيام بتشغيل عربة اليوم الواحد لتجوب القرى المختلفة لتوزيع اللحوم السودانية على أهالى هذه القرى .

حفظ اللحوم

ولفت المحافظ إلى أنه تم تكليف المسئولين بمديريات التموين والطب البيطرى والأجهزة المختصة لتسهيل إجراءات وصول هذه اللحوم عقب دخولها للمحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل ، والنقل الآمن لها ، لوصولها للمواطنين بالجودة المطلوبة .

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القافلة الغذائية التى تضم العديد من الأصناف والمنتجات المهداه من الجمعية الشرعية الرئيسية لصالح الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على التنسيق الدائم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى .

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية ، والمستشار حسن أبو صليب نائب الأمين العام ، وأيضاً محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، وصلاح عطا الله مشرف عام الجمعية بأسوان .

وخلال تفقده لمكونات القافلة أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الإنسانى والوطنى للجمعية الشرعية الرئيسية بإعتبارها من النماذج المشرفة التى تسعى إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتوفير الخدمات المتنوعة للوافدين من دولة السودان ، فضلاً عن دعم المحافظة فى كافة المجالات .

جهود

ووجه المحافظ المسئولين بتقديم كافة أوجه الدعم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستقبال المساعدات المختلفة التى تقوم بتوفيرها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات المختلفة بموقف كركر الدولى أو بمنفذى قسطل وآرقين .

وعقب ذلك عقد محافظ أسوان إجتماع مع مسئولى الجمعية الشرعية الرئيسية حيث تم إستعراض منظومة وآلية الدعم الذى ستقدمه الجمعية لتقديم الخدمات المختلفة لمواطنى المحافظة ، والتى من بينها دعم سائقى شاحنات المركبات بمنفذ آرقين والمتجهة إلى دولة السودان بـ 5 ألاف شنطة شاملة كافة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية ليكون ذلك بمثابة أسبقية أولى ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة .