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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية

جهود وأنشطة الوحدات
جهود وأنشطة الوحدات المحلية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنشطة اليومية والحملات المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة ، بجانب أعمال التطوير والتشجير والإنارة الجارية بمختلف المراكز والمدن

أكد شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو على تنظيم حملة لإزالة التعديات بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكوم أمبو إستهدفت تنفيذ قرارات إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 253م2 وذلك بنطاق حى شرق بمنطقة كوم أمبو قبلى. 

 

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إزالة التعديات 

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ قرارات إزالة فورية لحالات تعدى بالمبانى على أملاك الدولة بقريه العبابدة بإجمالى مساحات ٥٥٠م2.

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان على بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للمرور الميدانى ورفع الإشغالات والمخالفات وذلك بشوارع أبطال التحرير والسودانية والمطار والحدادين وأيضاً الشارع الجديد ، وكذلك منطقتى السوق التجارى ومسجد الطابية بنطاق حى غرب. 

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 1175 حالة إشغال وتحرير 39 محضر مخالفة متنوعة طريق ، بجانب رفع 7 عربات كارو، وأيضاً رفع البلدورات الأسمنتيه والحواجز أمام المحلات وبحرم الطريق العام ، كما تم التحفظ علي كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

 

رفع الاشغالات

وأوضح سيد مدنى بأن الحملات شملت أيضاً إزالة عدد من الأكشاك الغير قانونية والعشوائية ببعض المناطق وعلى سور السكك الحديدية ، بالإضافة إلى إستمرار أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمنطقة النفق بنطاق حى شرق  . 

وأضاف المهندس سيد مدنى بأن الحملات كانت بإشراف نواب رئيس المدينة محمد ممدوح وعلاء ممدوح ومحمد حسين ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً قوات شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن مشاركة رؤوساء الأحياء والفنيين والعاملين المدعمين بالسيارات ومعدات الوحدة المحلية .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل وذلك داخل الوحدة الصحية للخزان غرب حيث استمع لتفاصيل تشغيل المنظومة الجديدة.

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