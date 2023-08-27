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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية القنان بإدفو

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذى إندلع فى كرم النخيل بالقرية ، ثم إمتدت إلى الأشجار حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بالقرية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، حيث جاء ذلك فور إخطاره بتعرض أعداد كبيرة من النخيل والزراعات لحريق بقرية القنان التابعة لمركز إدفو

وقد صرح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأن جهود السيطرة على الحريق الكبير إستمرت لأكثر من ٥ ساعات شاركت فيها ٦ عربات مطافئ كبيرة ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه ، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها.

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حريق بالنخيل

ولفت إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من الرائد محمود الشريف قائد الحماية المدنية بإدفو ، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات ، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ 8 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية 45 ألف و456 سيدة وفتاه ورجل بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة ".

ووجه المحافظ إلى توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات الحملة والإستفادة من دورها فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

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جهود 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" على مدار شهرين لتصل إلى جميع الأهالى والمواطنين بهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية ، بالإضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن. 

وقالت هدى مصطفى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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