جامعة أسوان تحدد مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب في العام الجديد

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان، إن مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (114) المنعقد تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، وبرئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أقر استكمال موعد التحويلات بالجامعة حتى يوم 14/9/2023، وتقديم الطلبات على برنامج التحويل الإلكترونى بالرابط التالي : https://transfer.aswu.edu.eg.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب للعام الجامعي الجديد لمختلف طلاب الكليات، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 9/9/2023 إلى يوم الأحد الموافق 1/10/2023 حسب الجدول الذي تم اعتماده من الإدارة الطبية بالجامعة، على أن يكون لكل كلية يوم محدد ومكان معين حسب مواقع الجامعة المختلفة بصحاري وأسوان الجديدة وكلية التربية بالنفق.

الكشف الطبى

وأوضح نصرت أن الطلاب المرشحين للكليات هذا العام 2023/2024 تكون تحويلاتهم عن طريق برنامج تقليل الاغتراب بموقع التنسيق الإلكتروني عبر الإنترنت، ومن يرغبون في التحويل لكليات جامعة أسوان بسبب النقل الإداري للوالد أو التحويل لبرامج جديدة عليهم الضغط على تسجيل التحويل.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تابع تنفيذ 8 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية 45 ألفا و456 سيدة وفتاة ورجلا بمختلف القرى والنجوع، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

ووجه المحافظ بتوفير جميع أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات الحملة، والاستفادة من دورها فى نشر التوعية المجتمعية، وتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى داخل جميع القرى والنجوع، خاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أنشطة

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى، أنه تحت رعاية محافظ أسوان، تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" على مدار شهرين لتصل إلى جميع الأهالى والمواطنين بهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، بالإضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن.

وقالت هدى مصطفى إن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.