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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يتفقدان الورش الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة

قام اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة

وخلال مرورهم على الورش الحرفية بمرافقة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن نصر النوبة، إستمعا مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان من مسئولى الجهات المختصة إلى شرح تفصيلى عن المنطقة الصناعية ، فضلاً عن الإستماع لمطالب وإحتياجات أصحاب المشروعات بالورش الحرفية. 

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الورش الحرفية 

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية على إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى النوبة حيث أعطى توجيهاته بإدراج قرى مركز نصر النوبة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع محافظ أسوان يتم تقديم كافة التسهيلات التحفيزية والتشجيعية للشباب للإقبال على الورش الحرفية بمنطقة الجنينة والشباك، وخاصة فى ظل التعاون المثمر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث قدمت أجهزة الدولة كل التيسيرات، ويتبقى العمل والإنتاج من أصحاب الورش.

فيما أشار اللواء أشرف عطية إلى حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للإتجاه نحو العمل الحر، وتجسد ذلك فى إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وقال بأنه تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة ، ولهذا فإنه توجد فرصة عظيمة لإستثمار هذه الورش بشكل يحقق العوائد الإيجابية منها لأهالى نصر النوبة بالإنتاج الجيد والمتميز من المشروعات والانشطة المختلفة بالمنطقة. 

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تسويق منتجات 

ووجه محافظ أسوان إلى البدء فى أعمال رصف وإنارة مسافة 1 كم من المنطقة لقرية وادى العرب، مع فتح 10 منافذ لتسويق منتجات الأنشطة الإنتاجية بالمنطقة، ودراسة ربط المنطقة بطريق أبو الحسن الشاذلي لتسهيل عملية التصدير للمنتجات المتنوعة. 

فيما قدم عضو مجلس النواب والمستثمرين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإهتمامه بأهالى النوبة، وتوجيهاته لتقديم كافة التسهيلات فى مختلف قطاعات العمل بما ساهم فى توفير حياة كريمة لهم، وتحسين مستوى المعيشة، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة لحرصه على الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة المشروعات الجارية بنصر النوبة، والتكليف للإسراع بمعدلات الإنجاز لها.

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