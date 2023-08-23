محافظ أسوان يتابع الجهود المبذولة يومياً لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بمواصلة تنظيم الحملات لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات وذلك بنطاق حى شرق بمناطق السيل وطريق السماد وموقف مركبات الأجرة حيث أسفرت الحملة عن رفع 653 حالة إشغال مع تحرير 18 محضر المخالفة ، بجانب التحفظ ومصادرة كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين .

وقد تمت الحملة بإشراف من نائبى رئيس المدينة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والفنيين والعمال ومعدات وسيارات الوحدة المحلية ، وبمشاركة قوات شرطة المرافق، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والإرتقاء بمستوى النظافة العامة والمظهر الجمالى بمختلف المراكز والمدن.

إزالة التعديات

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حملة مكبرة استهدفت إزالة ٤ حالات تعدى على أرض زراعية بمساحة 800م بقرية العباسية ، فيما تابعت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمركز ادفو شمال غرب محاقظة أسوان ، بمتابعة أعمال الكنس والرش ورفع تراكمات القمامة والأتربة بالطرق الرئيسية ومنطقة السوق بإجمالى 15 طن ، علاوة على متابعة أعمال الجمع المباشر للقمامة من المنازل.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير الدعم والتعاون اللازم للتجهيز والإستعداد لإطلاق فعاليات " المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة " والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة على مستوى مراكز الشباب بإدارة نصر النوبة فى الفترة من ٢٦ وحتى 30 من شهر أغسطس الحالى .

وقد أوضح اللواء أشرف عطية بأن ذلك يأتى فى إطار التعاون المتواصل مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل تكثيف الجهود والتوسع فى تنظيم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية والأنشطة والمسابقات الشبابية التى تهدف إلى دعم ورعاية أبنائنا الشباب بمختلف فئاتهم والعمل على إكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم بإعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق .

جهود

وقال أشرف عطية بأن ذلك يتواكب مع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتمكين الشباب وإستثمار طاقاتهم الإيجابية فى خدمة وطنهم الغالى مصر .

ومن جانبه أوضح ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن فعاليات المهرجان التنشيطى يتم تنظيمها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وتشمل عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى ، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات ١٠٠م بنين وبنات، ومنافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعى للبنين والبنات .