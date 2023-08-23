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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تستعد لإطلاق فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير الدعم والتعاون اللازم للتجهيز والإستعداد لإطلاق فعاليات " المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة " والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة على مستوى مراكز الشباب بإدارة نصر النوبة فى الفترة من ٢٦ وحتى 30 من شهر أغسطس الحالى .

وقد أوضح اللواء أشرف عطية بأن ذلك يأتى فى إطار التعاون المتواصل مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل تكثيف الجهود والتوسع فى تنظيم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية والأنشطة والمسابقات الشبابية التى تهدف إلى دعم ورعاية أبنائنا الشباب بمختلف فئاتهم والعمل على إكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم بإعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق .

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المهرجان التنشيطى

وقال بأن ذلك يتواكب مع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتمكين الشباب وإستثمار طاقاتهم الإيجابية فى خدمة وطنهم الغالى مصر .

ومن جانبه أوضح ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن فعاليات المهرجان التنشيطى يتم تنظيمها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وتشمل عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى ، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات ١٠٠م بنين وبنات، ومنافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعى للبنين والبنات .

وأشار إلى أن مركز شباب أبو سمبل سيشهد فعاليات إفتتاح المهرجان ، كما يشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى ، بينما يشهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنية والشباك فعاليات اليوم الثالث ، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى .

وأختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان فعاليات بطولة خماسيات كرة القدم للطلائع للمرحلة السنية من 13 إلى 15 سنة وذلك مركز شباب مدينه كوم أمبو. 

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منافسات

وكانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية منافسة قوية بين فرق مراكز شباب مدينه كوم أمبو التي تم توزيعهم إلى أربع مجموعات علي أربع ملعب بمراكز الشباب بمشاركة قسم الرياضة مع قسم الطلائع في التنفيذ. 

وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز شباب الرغامه البلد بالمركز الأول، وفريق مركز شباب جعفر الصادق بالمركز الثاني للتصفيات النهائيه على مستوى المحافظة. 

هذا وإستعداداً لبدء انطلاق الألعاب الأولمبية للطفل المصري في نسخته الرابعة تم عقد اجتماع مع مسئولي أقسام الإدارة العامة لتنمية النشء علي مستوي محافظة أسوان برئاسة ناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ، وبحضور أفراح سيد حسن و كيل الشباب ، وسعد مصطفي خليفة و كيل الرياضة ، وأيضاً محمد البدري كمال مدير الإدارة العامة لتنمية النشء ، وعزت برين مدير الإدارة العامة للرياضة ، وكذا يسرية محمود عبد الجواد منسقة المشروع ، فضلاً عن رؤساء الأقسام بالادارات الفرعية لتنمية النشء.

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