عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان ينفذ ورشة عمل حول أضرار البلاستيك

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذ الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان ورشة عمل توعوية حول أضرار البلاستيك وحيد الإستخدام وضرورة استبداله .

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان بأن هذه الورشة تأتى ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لا للبلاستيك التى تنفذها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة من خلال المنتديات المحلية بالمحافظات .

محافظ أسوان: موسم حصاد متميز لمحصول القمح..وتخطى المستهدف للكميات الموردة بنسبة 198.3 %

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف

التنمية المستدامة

وأوضح بأن ورشة العمل التى تم عقدها بجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصرى بمركز إدفو بأسوان، استهدفت السيدات والفتيات بالقرية حيث تناولت البلاستيك وحيد الإستخدام وكيفة تلافى أضراره ودور المرأة فى ذلك.

وأشار أبو كنيز بأننا بصدد تنفيذ برنامج توعوى شامل وأنشطة ميدانية للتوعية بإخطار البلاستيك وحيد الإستخدام وتغيير سلوكيات الأهالى حياله وتتم تنفيذ الأنشطة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والشركات بهدف تغيير اتجاهات وسلوكيات الأهالى حيال استخدام المنتجات البلاستيكية وإخراجها من حياتنا ، وأن ذلك لن يتم على المدى القريب ولكنه يحتاج الجهد والعمل والمثابرة ووقت طويل للوصول إلى الهدف المرجو .

وكان قد عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا بمديرى الإدارات التعليمية الخمس ووكلاء إداراتى إدفو ودراو ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى، ومحمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية، ومحمد عبد الدايم مدير إدارة التعليم الثانوى ، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير وانتظام العملية التعليمية. 

وقدم عبد الكريم لطفى التهنئة والتحية الحضور من مديرى العموم والإدارات على عام دراسى متميز اختتم بتكريم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتفوقين وأوائل الطلاب بالشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية فى إحتفالية مميزة أشاد الجميع بحسن وتنسيق فقراتها الفنية والتنظيمية. 

هدوء بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أسوان

أسوان .. السيطرة على حريق بزراعات النخيل

جهود

وأشاد بكافة الجهود المبذولة منهم خلال العام الدراسى المنقضى وامتحانات الدور الأول والثانى وحيى جهد أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم على اجتهادهم وتميزهم وتفوقهم وكذلك إدارات المدارس والسادة المعلمين لتهيئة المناخ التربوى المناسب للنجاح والتفوق . 

ثم تناول الاجتماع ،الكتاب الدورى رقم (١٢٧) بشأن ضبط عملية تحويلات الطلاب في مرحلة التعليم الثانوى العام تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب حيث يتم تجميع طلبات التحويلات فى المديرية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوى ، ثم عرضها على اللجنة المشكلة بالوزارة بالتعليم الثانوى ، لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه ، وأكد على ضرورة مراجعة جميع مستندات التحويل الواردة للبت وخاصة سبب التحويل.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: موسم حصاد متميز لمحصول القمح..وتخطى المستهدف للكميات الموردة بنسبة 198.3 %

ترشيحاتنا

بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل.. فيديو

تطورات خطيرة| قصة هروب عمرو وردة.. تفاصيل مكالمة والده.. و"الرجاء" يهدد بالتصعيد

الصحة: تحقيق حياة كريمة للأسرة الهدف الأسمى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة

محمد بن زايد يصدر قانونا جديدا بشأن إمارة أبو ظبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ