الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان ينفذ ورشة عمل حول أضرار البلاستيك

نفذ الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان ورشة عمل توعوية حول أضرار البلاستيك وحيد الإستخدام وضرورة استبداله .

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان بأن هذه الورشة تأتى ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لا للبلاستيك التى تنفذها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة من خلال المنتديات المحلية بالمحافظات .

التنمية المستدامة

وأوضح بأن ورشة العمل التى تم عقدها بجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصرى بمركز إدفو بأسوان، استهدفت السيدات والفتيات بالقرية حيث تناولت البلاستيك وحيد الإستخدام وكيفة تلافى أضراره ودور المرأة فى ذلك.

وأشار أبو كنيز بأننا بصدد تنفيذ برنامج توعوى شامل وأنشطة ميدانية للتوعية بإخطار البلاستيك وحيد الإستخدام وتغيير سلوكيات الأهالى حياله وتتم تنفيذ الأنشطة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والشركات بهدف تغيير اتجاهات وسلوكيات الأهالى حيال استخدام المنتجات البلاستيكية وإخراجها من حياتنا ، وأن ذلك لن يتم على المدى القريب ولكنه يحتاج الجهد والعمل والمثابرة ووقت طويل للوصول إلى الهدف المرجو .

وكان قد عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا بمديرى الإدارات التعليمية الخمس ووكلاء إداراتى إدفو ودراو ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى، ومحمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية، ومحمد عبد الدايم مدير إدارة التعليم الثانوى ، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير وانتظام العملية التعليمية.

وقدم عبد الكريم لطفى التهنئة والتحية الحضور من مديرى العموم والإدارات على عام دراسى متميز اختتم بتكريم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتفوقين وأوائل الطلاب بالشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية فى إحتفالية مميزة أشاد الجميع بحسن وتنسيق فقراتها الفنية والتنظيمية.

جهود

وأشاد بكافة الجهود المبذولة منهم خلال العام الدراسى المنقضى وامتحانات الدور الأول والثانى وحيى جهد أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم على اجتهادهم وتميزهم وتفوقهم وكذلك إدارات المدارس والسادة المعلمين لتهيئة المناخ التربوى المناسب للنجاح والتفوق .

ثم تناول الاجتماع ،الكتاب الدورى رقم (١٢٧) بشأن ضبط عملية تحويلات الطلاب في مرحلة التعليم الثانوى العام تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب حيث يتم تجميع طلبات التحويلات فى المديرية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوى ، ثم عرضها على اللجنة المشكلة بالوزارة بالتعليم الثانوى ، لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه ، وأكد على ضرورة مراجعة جميع مستندات التحويل الواردة للبت وخاصة سبب التحويل.