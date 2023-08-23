اجتماع لمديري العموم بأسوان لمتابعة سير العملية التعليمية

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا بمديرى الإدارات التعليمية الخمس ووكلاء إداراتى إدفو ودراو ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى، ومحمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية، ومحمد عبد الدايم مدير إدارة التعليم الثانوى ، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير وانتظام العملية التعليمية.

وقدم عبد الكريم لطفى التهنئة والتحية الحضور من مديرى العموم والإدارات على عام دراسى متميز اختتم بتكريم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتفوقين وأوائل الطلاب بالشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية فى إحتفالية مميزة أشاد الجميع بحسن وتنسيق فقراتها الفنية والتنظيمية.

العملية التعليمية

وأشاد بكافة الجهود المبذولة منهم خلال العام الدراسى المنقضى وامتحانات الدور الأول والثانى وحيى جهد أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم على اجتهادهم وتميزهم وتفوقهم وكذلك إدارات المدارس والسادة المعلمين لتهيئة المناخ التربوى المناسب للنجاح والتفوق .

ثم تناول الاجتماع ،الكتاب الدورى رقم (١٢٧) بشأن ضبط عملية تحويلات الطلاب في مرحلة التعليم الثانوى العام تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب حيث يتم تجميع طلبات التحويلات فى المديرية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوى ، ثم عرضها على اللجنة المشكلة بالوزارة بالتعليم الثانوى ، لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه ، وأكد على ضرورة مراجعة جميع مستندات التحويل الواردة للبت وخاصة سبب التحويل.

واستعرض السيد وكيل الوزارة مع الحضور تحليل نتائج الثانوية العامة على مستوى المديرية والادارات، وملف المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية وضرورة عقد اجتماعات مع مديرى ووكلاء المدارس الجدد استعداداً للعام الدراسى الجديد .

كما قام مدير التعليم الفنى بمناقشة ملف مدارس التأسيس العسكرى بإدارات أسوان ونصر النوبة وادفو حيث تستكمل التجهيزات بمدارس الرديسية الصناعية ومحمد صالح حرب الفنية والثانوية الصناعية بأبى سمبل السياحية ضمن خطة الوزارة للتوسع فى مدارس التأسيس العسكرى بعد نجاح التجربة ، وأثرها في انتظام الطلاب وارتفاع درجة انضباطهم وانتمائهم للوطن.

أنشطة تعليمية

كما أشار مدير الخدمات التربوية لضرورة تفعيل المشاركة فى المسابقة الوزارية " أخدنا الإجازة" وهى مسابقة ثقافية رياضية فنية تم الإعلان عنها على صفحة بوابة أسوان التعليمية وصفحات الإدارات حيث يمكن للطلاب المشاركة من خلال إرسال فيديوهات مصورة للمقاطع الرياضية أو الفنية وفق شروط المسابقة المعلنة فى موعد نهايته ١٤ سبتمبر المقبل على الرابط التالى

https://forms.gle/soB8M9rrDzgY9FKi6

وأوضح مدير التعليم العام أن لجنة التحويلات المركزية بالمديرية المسئولة عن أعمال التحويلات للطلاب سواء تعليم عام -خاص - لغات أنهت أعمالها وتم إغلاق باب التحويلات الاثنين الماضى ١٥ أغسطس مع مراعاة المدارس ذات الكثافات العالية، وتستمر طلبات التحويلات بين التعليم العام والأزهر الشريف حتى ٤ سبتمبر القادم.

وتطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات المتعلقة بالإدارات ، حيث تم فتح باب النقاش مع الحضور لأبرز المعوقات والمشكلات وسبل تذليلها ، وفى نهاية الاجتماع قدم السيد وكيل الوزارة التحية والتقدير للجميع ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.