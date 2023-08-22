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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: موسم حصاد متميز لمحصول القمح..وتخطى المستهدف للكميات الموردة بنسبة 198.3 %

موسم حصاد القمح بأسوان
موسم حصاد القمح بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألف و 374 طن ليكون موسم حصاد متميز ومبشر بكل الخير شهدته محافظة أسوان لمحصول القمح لعام 2023 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . 

وقال المحافظ بأن ذلك جاء نتيجة لما تم تقديمه من التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح الموسم وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى ، وهو الذى تجاوز الأعداد المستهدفة حيث أنه تم توريد 148 ألف و 81 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوى .

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تخطى المستهدف

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخطى نسب المستهدف ، والوصول لهذا الإنجاز تواكباً مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ، وهو الذى كان له الأثر الأكبر فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر .

وأشار خالد أبو القاسم إلى أنه تم إغلاق المواقع التخزينية منذ الأمس الإثنين 21 أغسطس الجارى بدائرة المحافظة ، ويتم سحب وإستخدام الأقماح المحلية لموسم الحصاد 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من برامج القمح التموينى وطبقاً لنسب الخلط المقررة .

وكانت قد نظمت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، بالإشتراك مع الجهات الرقابية حملات متتالية لضبط الأسواق ، بناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، ومواصلة قيام اللجان المشتركة بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية.

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جهود تموينية

وقال خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان بأن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 567 محضرا، شملت تحرير 165 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير 120 شهادة صحية، و 76 إدارة منشأة بدون ترخيص ، و 3 محاضر لتجميع مواد بترولية، بالإضافة إلى 5 محاضر حيازة لسلع منتهية الصلاحية، و198 مخالفة لمخابز بلدية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أيضاً ضبط كمية من السولار بواقع ألفين لتر، مع ضبط كمية من الدقيق البلدى بواقع 60 جوالًا و 50 كجم ، فضلاً عن ضبط 25 قاروصة سجائر، وكذا كميات كبيرة من اللحوم المصنعة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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