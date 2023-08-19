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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على مسئولى المحليات بتكثيف الجهود المبذولة والمرور الميدانى من أجل رفع مستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وضمان تلبية الشكاوى والمطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب

من جانبه، أوضح شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه تم القيام بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى متابعة أعمال كنس ورش وغسيل نفق المشاه أسفل السكة الحديد.

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الارتقاء بالخدمات

وقال إنه تم أيضاً تفقد إجراءات استلام طلبات المواطنين وتقديم المعاملات اللازمة ضمن أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بقرية إقليت. 

فيما قال صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إنه تم المرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة العامة ورش وتمهيد الطرق حول مجمع مواقف سيارات نقل الركاب، بالإضافة إلى متابعة أعمال التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء. 

فى السياق نفسه، أكد محمود عليان، رئيس مدينة السباعية، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، فقد تم تنظيم حملة مكبرة للمرور الميدانى والتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم ومتابعة الأسعار، بجانب تفقد المخابز البلدية للتأكيد على المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين. 

ولفت إلى أن الحملة شارك فيها مسئولو إدارة التموين، وقد أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان أسعار وشهادات صحية ونقص أوزان، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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جهود 

على جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة لرفع القمامة ومخلفات هدم المبانى من أسفل كوبرى الشيخ عيسى، وذلك بإشراف علاء الدين ممدوح، نائب رئيس المدينة، وهو الذى توازى أيضاً مع قيام الوحدة المحلية بإزالة 540 حالة إشغال بطريق السادات ومنطقة حى وامتداد العقاد بنطاق حى جنوب بإشراف من نائب رئيس المدينة محمد حسين، وبمشاركة نائب مدير شرطة المرافق، والعاملين والفنيين بنطاق الحى. 

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة محمد عبد العزيز بمواصلة تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم السائقين وتيسير حركة النقل الثقيل على الطرق الرئيسية لمعبرى قسطل وآرقين.

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