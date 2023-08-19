أورمان أسوان تقدم الدعم الطبى للمرضى الأولى بالرعاية بعدد من القرى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وبالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة بمستشفى أسوان الجامعى، وذلك بالتنسيق مع مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة بشكل لائق للمواطينين من خلال تلك القافلة.

ومن جانبه قال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان بأن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ85 مريض ضمن المرضى الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بقرى الرغامة البلد وعزبة الواحي وكوم أمبو قبلي بمركز كوم أمبو وقريتي أبو الريش قبلي والسيل الريفي بمركز اسوان، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

قوافل طبية

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها .

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى اسوان الجامعى وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً.

جهود

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى محافظة أسوان ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 5000 جنيه ، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية .