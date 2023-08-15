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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. تفريغ منطقة الحبايب من العشوائية والإشغالات

جهود وانشطة المحليات
جهود وانشطة المحليات بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدن، حملة مكبرة بمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وعلاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، والمقدم مصطفى الحجار رئيس مباحث المرافق، والمقدم عقل صالح مدير شرطة المرافق ، والمقدم محمد أبو ضيف مأمور قسم شرطة أسوان ثان، فضلاً عن العاملين بنطاق حى شرق ، مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات

 

ونجحت جهود الحملة التى أستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم فى تفريغ أرض الشادر بمنطقة الحصايا من مفروشات الخضار والفاكهة العشوائية ، مع رفع أكثر من 180 طن من المخلفات، وتسليم قطعة الأرض لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مجمع للمدارس عليها لخدمة المناطق المحيطة، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بنقل الباعة الجائلين إلى مقر آخر بجوار موقف النفق بشكل مؤقت، لحين إنشاء السويقات الجديدة على أعمال التغطية الجارية بمصرف السيل .

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إزالة اشغالات 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة سلسلة الأعمال الهادفة لتفريغ المناطق السكنية والشوارع الحيوية من الأسواق العشوائية والإشغالات بالمراكز والمدن لتحقيق السيولة المطلوبة للمارة والمركبات ، فضلاً عن الإستثمار الأمثل لهذه الأماكن الهامة ، مع توفير المواقع البديلة بالسويقات الجديدة للباعة الجائلين للقيام بأنشطتهم للحفاظ على توفير مصدر الرزق لهم ولأسرهم، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ. 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ 4250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 22 ألف و 538 من السيدات والرجال والأطفال داخل عدد30 قرية ونجع بمختلف المراكز وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة ".

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جهود  

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم لتكثيف الجهود المبذولة وزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ". 

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن حملة طرق الأبواب " بلدى أمانة " تهدف إلى رفع الوعى وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية. 

ولفت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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