تعليم أسوان: تطبيقات تفاعلية لمناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي والثالث الإعدادي

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إجتماعاً مع نهاد عبد الله موجه عام الحاسب الآلى ومجموعة ممثلة لفريق عمل توجيه الحاسب الآلى لتصميم تطبيقات تفاعلية لمنهج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات للصف الرابع والخامس الابتدائى والصف الثالث الاعدادى على أجهزة الأندرويد وتضم فاطمة أحمد ، وعبد الرحمن جمال ، ومصطفى فنجرى ، ويأتي ذلك فى إطار الاهتمام بآليات التحول الرقمى ، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية .

وأشاد وكيل الوزارة، بالمبادرة التى تأتى ضمن جهود الدولة فى تطوير نظام التعليم في مصر وتحسين جودته ومواكبة كل جديد ، حيث تستهدف التيسير على السادة موجهى ومعلمى الحاسب الآلى وتقديم خدمة تعليمية مجانية لهم من خلال إتاحة المنهج عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف بجانب عروض تفاعلية للأسئلة .

التحول الرقمى

وقام وكيل الوزارة بتجربة التطبيق والاطلاع عليه حيث تم تقسيم المناهج لمحورين تم الإنتهاء من المحور الأول لجميع دروس الفصل الدراسى الأول طبقاً لخريطة العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

فيما أوضحت نهاد عبد الله أنه تم تقسيم فريق العمل لثلاث مجموعات الأولى لتجميع المادة العلمية وأخرى لمراجعتها ، أما المجموعة الثالثة فتختص بالجانب التقنى عبر تصميم التطبيقات ، وتم عمل تدريب لمدة ٢٠ يوماً بشهر يوليو الماضى لمعلمى الحاسب الآلى لإعداد كوادر تدريبية كمجموعة أولى قادرة على تدريب باقى المعلمين بكافة الإدارات على كيفية استخدام البرنامج وتحقيق الاستفادة المثلى منه بعد تحميله على هواتفهم .

وقد بدأت تدريبات على استخدام التطبيق بإداراتى ادفو وكوم امبو حيث تم تدريب ٤٠ معلماً كمجموعة أولى بمدرسة مجمع القهمورى للغات بكوم امبو ، بجانب تدريب ٤٨ متدرباً بإدارة ادفو من خلال ثلاث قاعات ( الرديسية الثانوية ، والسباعية الثانوية ، وديوان الإدارة ، ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الخميس القادم ١٧ أغسطس على أن تستكمل التدريبات لباقى الإدارات الأسبوع المقبل.

الحاسب الآلى

وفى نهاية الاجتماع قدم وكيل الوزارة الشكر لتوجيه الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات على جهودهم فى خدمة العملية التعليمية والتيسير على زملائهم من الموجهين والمعلمين ومواكبة كل جديد فى ظل مناهج قائمة على إنتاج وتكامل المعرفة ، وطالبهم بالمزيد ليكون لدينا منصة تعليمية شاملة لجميع صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية، وتمنى للجميع دوام التوفيق.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ 4250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 22 ألف و 538 من السيدات والرجال والأطفال داخل 30 قرية ونجع بمختلف المراكز وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".