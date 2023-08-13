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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الجدارية الفنية بالكورنيش

محافظ أسوان أمام
محافظ أسوان أمام الجدارية الفنية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال التى يقوم بها كل من الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكليين

وذلك ضمن فعاليات " أسبوع الشباب " المتنوعة ، وتشجيعاً للشباب لصقل وتنمية مهاراتهم والتى تتمثل فى تنفيذ جدارية على سور مكتب البريد ومدرسة أسوان التجريبية بشارع كورنيش النيل القديم ، وتهدف وتدعو إلى التفاؤل ونشر الإيجابية وبث روح الأمل والحب بين المواطنين لتنعكس هذه الطاقة الإيجابية على المارة من المصريين والأفواج السياحية حيث قاما بتنفيذها فى أسبوع من خلال رسم وجوه لـ 10 أشخاص لأعمار سنية متعددة تعبر عن الطابع الأسوانى لفئات المجتمع المختلفة. 

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جدارية

وخلال تفقده لمكونات الجدارية برفقة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، أشاد اللواء أشرف عطية بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة ، والذين حرصوا على تسخير إبداعاتهم وإبتكارهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية نموذجية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راقى لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة ، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية ختام " أسبوع الصعيد " ديسمبر 2021.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بتنفيذ أحواض مدعمة بالنجيل الصناعى بلمسات حضارية لوضعها فى محيط الجدارية لضمان الإستمرارية ، ولتحقيق التأمين الكامل لها ، مع الحفاظ على سلامتها من أى تشويهات مستقبلية ، فضلاً عن القيام بوضع كشافات علوية لتوفير الإضاءة المناسبة التى تساهم فى إظهار مكوناتها الجمالية ، ولاسيما فى ظل حرص المواطنين والزائرين لإلتقاط الصور التذكارية بها ، على أن يتوازى مع ذلك إختيار بعض المواقع المميزة داخل المدينة لتجهيزها لتنفيذ المزيد من الجداريات الجمالية بها .

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جهود 

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات أسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " والذى يأتى متواكباً مع الإحتفال باليوم العالمى للشباب.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان محافظة أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 

وشهدت الفعاليات أولى ثمار أسبوع الشباب بعرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت فى مقر جامعة أسوان ، ليكون مرجعية علمية لتعريف الشباب بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة. 

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