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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: نوفر جوائز تحفيزية للمشروعات الخضراء الذكية

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك مجموعة من المعايير المتعلقة بالتقديم فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والمتاح لها حتى الأول من سبتمبر المقبل على الموقع الرسمى للمبادرة ( www.sgg.eg ) ، والتواصل أيضاً على على جروب واتس آب محافظة أسوان ( https://chat.whatsapp.com/FCIvrb0lP6iEkjEP4eOrIZ ). 

وأوضح أن هناك 6 فئات للمشروعات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة  والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. 

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المشروعات الخضراء 

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

وأشار المحافظ إلى أهمية مشاركة أبناء أسوان فى هذه المبادرة ، مع ضرورة الإلتزام بالشروط والآليات التى تم تحديدها بشأن التقدم بالمشروعات المختلفة بدقة وإتقان ، حتى يتسنى حصد الجوائز والمراكز الأولى ، ومن ومن سيتم تصعيده من مشروعات بإسم أسوان على مستوى الجمهورية سيتم تحفيزهم من قبل المحافظة حيث سيتم منح الأول مبلغ 25 ألف جنيه ، والثانى 15 ألف جنيه ، والثالث 10 ألاف جنيه. 

وتجدر الإشارة إلى أن شروط وآليات المشاركة تتمثل أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وأن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التى مازالت قيد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة ، وأن يستوفى المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات وهي أن يتضمن مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية ( أخضر ) ، وسيتم إستبعاد أى مشروع لا يتضمن هذين المكونين.

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معايير التقييم

وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به ، وإقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك ، وفى حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة بالمشروع المرشح ، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز. 

ويتم تقييم المشروعات وفقاً لمعايير المكون الأخضر ، والمكون التكنولوجى الذكى ، والجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل ، والقابلية للتوسع والتكرار ، والأثر المستدام ، والتمكين وتكافؤ الفرص ، وبالنسبة للجوائز المقدمة للفائزين تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و 250 ألف جنيه للمركز الثالث .

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