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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان: بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في التكنولوجيا

تعليم اسوان
تعليم اسوان

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن عقد الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المتفوقين بنين بعين شمس للعام الدراسي 2024/2023.

وتبدأ الاختبارات الإلكترونية لمدارس الفائقين STEM أيام السبت 12/8 والأحد 13/8 والثلاثاء 15/8، أما الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لمدارس المتفوقين بنين بعين شمس يوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري.

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اختبارات

وتتم الاختبارات بقاعة الاختبارات بمركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية على فترتين، وفق المواعيد المحددة بالكشوف المرفقة للطلاب المتقدمين.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسوان شددت على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة، وإحضار إخطار الامتحان بعد طباعته من الموقع الرسمي للوزارة وصورة شهادة الميلاد المدينة. 

فيما ترأس عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ورئيس اللجنة الرياضية للعاملين بالتربية والتعليم بأسوان إجتماع مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالتربية والتعليم بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وحاتم بدر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية وأمين الصندوق.

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أنشطة 

حيث رحب وكيل الوزارة بالحضور، وقام بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة بفوز فريق كرة القدم الممثل للمديرية بالمركز الأول على مستوى محافظة أسوان وتمثيل المحافظة للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
 

وتناول الإجتماع عرض إنجازات اللجنة الرياضية منذ تأسيسها وسبل دعم فريق كرة القدم المشارك في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر المقبل  برأس البر بمحافظة دمياط.

كما تطرق الإجتماع للمشاركة في الدورة المنظمة من الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بأسوان خلال الموسم ۲۰۲٤/٢٠٢٣م، والفرق المشاركة بها وسبل توسيع المشاركة بعدد من اللعبات بجانب كرة القدم واليد كتنس الطاولة والكرة الطائرة ، كما تم عرض خطة عمل اللجنة وتقسيم الأعمال داخل اللجان حتى يتسنى العمل بكل جد، والمتابعة الشهرية للتنفيذ خلال الاجتماع الشهرى.

وفى نهاية الاجتماع قام سمير بيومى المدير التنفيذى بتقديم الشكر لوكيل الوزارة على دعمه واهتمامه باللجنة الرياضية واهدائه كأس البطولة وتم التقاط الصور التذكارية.

وبدوره أكد لطفى دعم المديرية للجنة فى ضوء دورها فى دعم وتنمية المواهب الرياضية بين العاملين فى التربية والتعليم وبث الروح الرياضية والترويح عن النفس، وتمنى لهم تمثيل مشرف للمديرية وأسوان فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والحصول على مركز متميز.

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