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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم أسوان: بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين السبت

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن عقد الاختبارات الالكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM "، ومدارس المتفوقين بنين بعين شمس للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتبدأ الاختبارات الإلكترونية لمدارس الفائقين "STEM " أيام السبت ٨/١٢ والأحد ٨/١٣ والثلاثاء ٨/١٥، أما الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لمدارس المتفوقين بنين بعين شمس يوم الاربعاء ١٦ أغسطس الجارى.

 

 

اختبارات

وتتم الاختبارات بقاعة الاختبارات بمركز التطوير التكنولوجى بديوان المديرية على فترتين، وفق المواعيد المحددة بالكشوف المرفقة للطلاب المتقدمين.

وشددت مديرية التربية والتعليم بأسوان على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة ، وإحضار أخطار الامتحان بعد طباعته من الموقع الرسمى للوزارة وصورة شهادة الميلاد المميكنة 

وكان قد شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ختام الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأشاد اللواء أشرف عطية بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الإتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين ، وأيضاً خريجى الجامعات المختلفة .

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جهود

وقالت إن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات استهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والإستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين ، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة .

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها ، وذلك بحضور المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

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