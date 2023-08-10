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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أسوان يترأس اجتماع اللجنة الرياضية للعاملين بالتربية والتعليم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ورئيس اللجنة الرياضية للعاملين بالتربية والتعليم بأسوان إجتماع مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالتربية والتعليم بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وحاتم بدر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية وأمين الصندوق.

ورحب وكيل الوزارة بالحضور، وقام بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة بفوز فريق كرة القدم الممثل للمديرية بالمركز الأول على مستوى محافظة أسوان وتمثيل المحافظة للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
 

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اللجنة الرياضية 

وتناول الإجتماع عرض إنجازات اللجنة الرياضية منذ تأسيسها وسبل دعم فريق كرة القدم المشارك في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر المقبل  برأس البر بمحافظة دمياط.

كما تطرق الإجتماع للمشاركة في الدورة المنظمة من الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بأسوان خلال الموسم ۲۰۲٤/٢٠٢٣م، والفرق المشاركة بها وسبل توسيع المشاركة بعدد من اللعبات بجانب كرة القدم واليد كتنس الطاولة والكرة الطائرة ، كما تم عرض خطة عمل اللجنة وتقسيم الأعمال داخل اللجان حتى يتسنى العمل بكل جد، والمتابعة الشهرية للتنفيذ خلال الاجتماع الشهرى.

وفى نهاية الاجتماع قام سمير بيومى المدير التنفيذى بتقديم الشكر لوكيل الوزارة على دعمه واهتمامه باللجنة الرياضية واهدائه كأس البطولة وتم التقاط الصور التذكارية.

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جهود 

وبدوره أكد لطفى دعم المديرية للجنة فى ضوء دورها فى دعم وتنمية المواهب الرياضية بين العاملين فى التربية والتعليم وبث الروح الرياضية والترويح عن النفس، وتمنى لهم تمثيل مشرف للمديرية وأسوان فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والحصول على مركز متميز.

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها من خلال تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى .

وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة ، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة ، والوصول للجودة العالية المطلوبة.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مديريات الإسكان والزراعة للبدء فوراً فى حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة خور عواضة والمناطق المحيطة للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين بإستخدام أساليب علمية وبأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية . 

 

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