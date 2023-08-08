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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة بلدي أمانة ضمن فعاليات طرق الأبواب في أسوان

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار توفير الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

من جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إطلاق حملة "بلدى أمانة" ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب لتقديم خدمات التوعية المجتمعية لجميع الأهالى بمختلف القرى والنجوع ، مشيرة بأن الحملة إستهدفت فى أول يومين تنفيذ 4080 زيارة منزلية لتوعية 25253 من السيدات والرجال والأطفال بعدد 29 من قرى مراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو .

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طرق الأبواب

أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات حملة " بلدى أمانة " تستمر على مدار شهرين بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، ورفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية ، بالإضافة إلى نشر أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، فضلاً عن توضيح دور دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين .

وأشارت هدى مصطفى إلى أن فعاليات الحملة تشهد مشاركة متميزة لرائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مجموعة متميزة من القيادات الدينية وعلماء ورجال الدين المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها من خلال تكاتف الجميع بروح الفريق الواحد الأسوانى.

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جهود

جاء ذلك أثناء اجتماع لاستعراض مطالب أهالى منطقة خور عواضة بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى أمال نسيم ممثلة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً المسئولين بالشركة والوحدة المحلية ومديرية الصحة. 

وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة ، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة ، والوصول للجودة العالية المطلوبة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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