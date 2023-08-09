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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور سيد حسن مدير عام العلوم الدينية والعربية بمنطقة أسوان الأزهرية اجتماعا بمديري المراحل التعليمية لبحث آخر مستجدات العملية التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وتضمن الاجتماع مناقشة ما جاء بمنشور رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية فيما يخص التحويلات من التربية والتعليم إلى الأزهر وعكسه، ووضع خطة دقيقة لتنفيذ ما جاء فيه طبقا للضوابط والتعليمات المقررة لذلك ، وشمل الاجتماع أيضاً وضع آليات انعقاد مسابقة القبول وضوابطها وجدول مواعيدها.

جامعة أسوان تشارك فى الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية

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العام الدراسى

هذا وتشارك جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في فعاليات احتفال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت، التي أقيمت اليوم للاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان علي أهمية البحث العلمي الذي توليه جامعة أسوان اهتمامآ كبيرا في ظل ما تحققه الجامعة من تصنيفات عالمية بعد سلسلة من التصنيفات المتميزة للجامعة خلال الأعوام السابقة والتى كان أخرها الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة THE Impact Rankings 2023 .

وجاءت في المركز الثالث إفريقيا، وتأتي تلك النتائج في ظل تضافر جهود علماء وباحثي جامعة أسوان الأجلاء في تطوير مخرجات البحث العلمي لتكون ذات جودة عالية وهو ما انعكس في انفراد الجامعة بنسب استشهاد غير مسبوقة، ولا سيما إدراج 5 من علماء جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم في تخصصاتهم العلمية.

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جهود

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن رئيس الجامعة، وجه نحو الاستمرار في تطوير السياسات والاستراتيجيات لتوفير بيئة تعليمية مثالية تتوافق مع المعايير الدولية وأيضا لما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، والعمل علي تعزيز النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته والتأكيد على أن علماء وباحثي جامعة أسوان على كامل الدراية بتلك المعايير وآليات تطبيقها، كما يهدف المؤتمر الي تطوير البحث العلمي في مصر.

كما أشار "عرابي" الى ان جامعة أسوان قامت بإعداد خطتها البحثيه المتطوره التى تتماشى مع الإستراتيجية الجديده للتعليم العالى والبحث العلمى وانطلاقا من رؤيه مصر 2030 واستراتيجيه المناخ 2050.

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