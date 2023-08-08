جامعة أسوان تشارك فى الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية

تشارك جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في فعاليات احتفال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت، التي أقيمت اليوم للاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان علي أهمية البحث العلمي الذي توليه جامعة أسوان اهتمامآ كبيرا في ظل ما تحققه الجامعة من تصنيفات عالمية بعد سلسلة من التصنيفات المتميزة للجامعة خلال الأعوام السابقة والتى كان أخرها الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة THE Impact Rankings 2023 .

علماء مصر

وجاءت في المركز الثالث إفريقيا، وتأتي تلك النتائج في ظل تضافر جهود علماء وباحثي جامعة أسوان الأجلاء في تطوير مخرجات البحث العلمي لتكون ذات جودة عالية وهو ما انعكس في انفراد الجامعة بنسب استشهاد غير مسبوقة، ولا سيما إدراج 5 من علماء جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم في تخصصاتهم العلمية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن رئيس الجامعة، وجه نحو الاستمرار في تطوير السياسات والاستراتيجيات لتوفير بيئة تعليمية مثالية تتوافق مع المعايير الدولية وأيضا لما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، والعمل علي تعزيز النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته والتأكيد على أن علماء وباحثي جامعة أسوان على كامل الدراية بتلك المعايير وآليات تطبيقها، كما يهدف المؤتمر الي تطوير البحث العلمي في مصر.

كما أشار "عرابي" الى ان جامعة أسوان قامت بإعداد خطتها البحثيه المتطوره التى تتماشى مع الإستراتيجية الجديده للتعليم العالى والبحث العلمى وانطلاقا من رؤيه مصر 2030 واستراتيجيه المناخ 2050.

تدريب

من ناحية أخري، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنظيم دورات تدريبية لكوادر الصف الأول والثانى من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن للتعرف على أهداف التنمية المستدامة ونشر مفهوم رؤية مصر 2030 وذلك بقاعات مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

وذلك،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030، وفى ضوء رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يستهدف تطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة فى رفع كفاءة العمل الإدارى الحكومى، والإرتقاء بجودة حياة المواطنين.

ومن جهتها، أوضحت منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة بأن تنفيذ الدورات التدريبية يتم بناءً على تكليفات محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، لافته إلى أن هذه الدورات تستهدف عرض نظرة تاريخية عن أهداف الألفية، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 هدف، والتعريف بمفهوم الإستدامة، وأبعاد التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، وخاصة فيما يتعلق بالبعد الإقتصادى، والبعد الإجتماعى ، والبعد البيئى.