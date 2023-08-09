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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنبا بيشوي يشكر محافظ أسوان للخطوات الإيجابية لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها ، وذلك بحضور المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ

 

حيث أكد اللواء أشرف عطية أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين المحافظة وشعب الكنيسة ليعكس ذلك المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والتماسك والتسامح التى تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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لقاء ودى

ومن جانبه وجه الأنبا بيشوى الشكر لمحافظ أسوان لحرصه على الخطوات الإيجابية التى وجه إلى إتخاذها بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة ليؤكد ذلك على الإهتمام الكبير الذى توليه أجهزة الدولة لتحقيق التأمين الكامل بهذه المواقع الكنيسية. 

 

وأكد الأنبا بيشوى على أن هذه الروح الطيبة من المحبة تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة. 

 

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها من خلال تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى. 

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جهود 

وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة ، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة ، والوصول للجودة العالية المطلوبة.

 

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مديريات الإسكان والزراعة للبدء فوراً فى حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة خور عواضة والمناطق المحيطة للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين بإستخدام أساليب علمية وبأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية ، وبإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، على أن تقوم الشركة بالتوازى مع ذلك بالبدء فى أعمال تأهيل آبار الشلال بإعتبار ذلك حل جذرى سيساهم بشكل مباشر فى القضاء على مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق السكنية. 

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