ختام الدورة التدريبية "للبرنامج التطبيقى لأساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات" بأسوان

شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ختام الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأشاد اللواء أشرف عطية بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الإتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .

دورة تدريبية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين ، وأيضاً خريجى الجامعات المختلفة .

وقالت إن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات استهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والإستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين ، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة .

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها ، وذلك بحضور المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

حيث أكد اللواء أشرف عطية أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين المحافظة وشعب الكنيسة ليعكس ذلك المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والتماسك والتسامح التى تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جهود

ومن جانبه وجه الأنبا بيشوى الشكر لمحافظ أسوان لحرصه على الخطوات الإيجابية التى وجه إلى إتخاذها بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة ليؤكد ذلك على الإهتمام الكبير الذى توليه أجهزة الدولة لتحقيق التأمين الكامل بهذه المواقع الكنيسية.

وأكد الأنبا بيشوى على أن هذه الروح الطيبة من المحبة تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.