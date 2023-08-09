إطلاق مبادرة "حدودنا نبضنا" لكيان رواد المحافظات الحدودية بأسوان

قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بافتتاح فعاليات كيان رواد المحافظات الحدودية من خلال إطلاق أولى جلسات مبادرة " حدودنا نبضنا " بقاعة الدكتور أحمد فوزي بكلية التربية بجامعة أسوان ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وفى حضور زياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان ، والدكتور عمرو محمود المدير التنفيذى للحديقة النباتية بأسوان ورئيس لجنة الزراعة بالكيان ، وأيضاً دعاء ركابى مسؤول لجنة المرأة بالكيان ، ومجموعة من الشباب المتطوعين بالجامعة .

المحافظات الحدودية

وتهدف المبادرة إلى دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية بالمحافظات الحدودية ، وتنمية طاقات الشباب والمرأة لخدمة المجتمع من خلال إعطاء فرصة حقيقية للشباب والمرأة للتعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم وفنهم ومشاريعهم وإكسابهم ثقافات وخبرات ومهارات جديدة ، وتمكين الشباب من المهارات والمعارف اللازمه بإطلاق مبادرات مجتمعية ريادية ، وكيفيه تخطيط وتنفيذ المبادرات والمشروعات المجتمعية سواء فى المجال الصحى أو البيئى أو الإقتصادى أو الاجتماعى أو التعليمى أو السياسى .

وكذا مجالات الطفولة والمرأة والرياضة والترفيه ، والمجال الإعلامى وشبكات التواصل والتعرف على أشكال المبادرات والموارد المختلفة داخل المجتمع التى تستخدم فة المبادرات سواء كانت موارد بشرية أو اجتماعية أو طبيعية أو مؤسسات مختلفة حكومية أو أهلية أو أفراد أو نقابات وغيرها ، فضلاً عن الحد من الفقر .

جهود

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس بنطاق المحافظة بإجمالى 83 كنيسة ومبنى خدمى ، والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية وتدابير الوقاية اللازمة بالكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها والملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم على أكمل وجه ، ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ قيم ومبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين .

وحضر الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ المهندس كامل ميشيل ممثلاً عن طائفة الكنيسة الأرثوذكسية ، وكذا فؤاد عايد ممثل طائفة الكاثوليكية ، وجون صادق ممثل عن طائفة الكنيسة الإنجيلية ، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الإدارات الهندسية ، فضلاً عن مسئولى القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة .