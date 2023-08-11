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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. افتتاح مسجد الإيمان بإدفو بتكلفة 5.5 مليون جنيه

إفتتاح مساجد بأسوان
إفتتاح مساجد بأسوان

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان ، والشيخ صلاح دردير مدير إدارة الأوقاف نائباً عن حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة لإفتتاح مسجد الإيمان بالعدوة شرق بقرية الرديسية بحرى ، بتكلفة تقديرية تصل لنحو 5.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وعلى مساحة 600 م2 ، حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ صلاح دردير ، والتى جاءت بعنوان " إسم الله الولى ". 

 

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إفتتاح مساجد 

تجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 126 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها من خلال تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى .

 

جهود 

وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة ، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة ، والوصول للجودة العالية المطلوبة.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مديريات الإسكان والزراعة للبدء فوراً فى حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة خور عواضة والمناطق المحيطة للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين بإستخدام أساليب علمية وبأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية ، وبإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، على أن تقوم الشركة بالتوازى بالبدء فى أعمال تأهيل آبار الشلال بإعتبار ذلك حل جذرى سيساهم بشكل مباشر فى القضاء على مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق السكنية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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