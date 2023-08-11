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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات توعوية بالقضايا المجتمعية لوحدة السكان في أسوان

جانب من الندوات التوعوية
جانب من الندوات التوعوية بأسوان

شهدت قرية سبيل مكى التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى الكفور بمركز كوم أمبو تنظيم عدد من الندوات المتعلقة بالقضايا المجتمعية المختلفة بمتابعة من شوقى مصطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة .

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القضايا المجتمعية

حضر الفعاليات الشيخ أبو الحسن عبد السميع مدير إدارة وعظ كوم أمبو وعضو وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف ، والشيخ حسن صديق واعظ بالأزهر الشريف وعضو وحدة لم الشمل ، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة ، وأيضاً سحر أمين مقرر اللجنة الفرعية لوحدة السكان .

وقامت مرفت يوسف منسق مشروع قيم وحياة بأسوان بإلقاء ندوة تعريفية ضمن أنشطة مبادرة " حياتنا فى قيمنا " ، بالإضافة إلى ندوة توعوية أخري ضمن مبادرة " زواج بلا عناء " ، والتى تستمر فعاليتها في إطار خطة وحدة السكان الهادفة لحث المواطنين علي عدم المغالاة فى المهور ومتطلبات الزواج للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج .

وكان قد قام فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بتفقد فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكترونى بمركز التدريب المهنى بالمحمودية التابع بالمديرية وذلك فى إطار الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل الحر ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان . 

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