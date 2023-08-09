رئيس أسوان: أندية الصعيد تتعرض للظلم.. وحددنا سعر بيع حمدي زكي |فيديو

قال الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، إن أندية الصعيد تتعرض للظلم الذي يخفي وجودها في الدوري الممتاز في السنوات المقبلة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالأندية في الصعيد.

أسوان يحدد سعر بيع حمدي زكي

وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نادي أسوان حدّد سعر بيع محمد حمدي زكي للبنك الأهلي، مقابل 8 ملايين جنيه كحد أدنى.

وأشار إلى أن رئيس البنك الأهلي، يدرس الأمر قبل الرد بشأن الموافقة من عدمها على بيع محمد حمدي زكي، خلال يومين، موضحًا أن أسوان يُغلب المصلحة العامة لخدمة النادي وإنعاش خزينته.