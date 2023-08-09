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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية للأورمان والتضامن الاجتماعي بأسوان للكشف والعلاج على غير القادرين

جهود جمعية الأورمان
جهود جمعية الأورمان بأسوان

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، في تنظيم قافلة طبية جديدة بمستشفى أسوان الجامعي، بمشاركة مسؤولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

 

وأكد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ(89) مريضا ضمن المرضى الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقري الكفور والسلسلة والعدوة مركز كوم امبو، وقرى ابوالريش وغرب أسوان والامبركاب مركز أسوان، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

 

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خدمة طبية

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب –  سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها.

 

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى أسوان الجامعي وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً.

 

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذّت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية في محافظة أسوان ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة ، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى .

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جهود

وكانت قد قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بافتتاح فعاليات كيان رواد المحافظات الحدودية من خلال إطلاق أولى جلسات مبادرة " حدودنا نبضنا " بقاعة الدكتور أحمد فوزي بكلية التربية بجامعة أسوان ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

وفى حضور زياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان ، والدكتور عمرو محمود المدير التنفيذى للحديقة النباتية بأسوان ورئيس لجنة الزراعة بالكيان ، وأيضاً دعاء ركابى مسؤول لجنة المرأة بالكيان ، ومجموعة من الشباب المتطوعين بالجامعة .

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