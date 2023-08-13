جامعة أسوان تستضيف فعاليات تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر

استضافت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " والذى يأتى متواكباً مع الاحتفال باليوم العالمى للشباب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإعلان محافظة أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الجامعة والطلاب واعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، علي دور الهيئة في دعم الباحثين والدارسين من خلال تقديم المنح الدراسية والتي تقدمها الهيئة، وانه تم عرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت فى مقر جامعة أسوان، يساعد الطلاب والدارسين علي الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة، في مختلف المجالات العلمية والادارية، والأكاديمية.

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واضافت الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت، مدي عمق العلاقة بين الهيئة وجامعة اسوان وان الهيئة قد زارت جامعة أسوان ثلاث مرات قبل ذلك ووجهت خلال كلماتها شكرها لدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة علي حسن التعاون المثمر لخدمة الخريجين والباحثين والدارسين بالجامعة، ومدي دعم الهيئة للجامعات الحكومية والمعاهد البحثية المصرية، مؤكدة لدينا 7000 خريج مصري وألف خريج أمريكي.

وأوضحت نصيف أن الهيئة لها مكتب لتدريب الباحثين، مشيرة إلى أنها تشرفت بالإشراف على الهيئة منذ 2014، وكان لنا شرف زيارة كل جامعة مصرية حكومية، ونتاج لذلك فإن 40% من المتقدمين من الأقاليم بجانب 50% من المتقدمين من السيدات مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج قريبًا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت خلال كلماتها التميز في البحث العلمي، إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان رئيسا لمجلس إدارة الهيئة منذ 4 سنوات، موضحة أن وجود الوزير في الوزارة والهيئة يحقق تناغما بين رؤية واستراتيجية الوزارة ورؤية الهيئة، موضحة أن الهيئة تضم 8 أعضاء مجلس إدارة يمثلون السفارة الأمريكية وهيئة المعونة ووزارة التعليم العالي، وتم إنشاؤها منذ 70 عاما بموجب برتوكول تعاون بين الخارجية المصرية والأمريكية.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس لشئون الطلاب والتعليم، الي أهمية هذه الزيارة والتي شملت مركز ذوي الإعاقة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة لتعريفهم بالبرامج المتاحة لذوي الهمم ومنها ماجستير اكاديمي وماجستير مهني، وتعد هذه فرصة كبيرة لطلاب جامعة أسوان من ذوي الإعاقة للالتحاق بالجامعات الأمريكية، وقام فريق العمل لهيئة فولبرايت بتعريف الطلاب بكيفية الحصول علي المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ان خطة قطاع البحوث والدراسات العليا بالجامعة تعمل علي انفتاح الباحثين وأعضاء هيئة التدريس مع الهيئات والجامعات والمؤسسات التي تعمل علي منح المنح الدراسية التي تساعد الباحثين علي الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وخاصة في مجالات التنمية المستدامة وقضايا المناخ.

كما عقدت ندوة تعريفية بقاعة كلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري لعرض البرامج الدراسية المتاحة والرد علي أسئلة طلاب الجامعة والحضور التي تتعلق بكيفية التقدم للحصول علي المنح الدراسية، وذلك بحضور الدكتورة مرفت السمان مستشار الهيئة، وفضيلة الشيخ حنفي دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان وقيادات المجتمع المدني ورؤساء النقابات بأسوان.