محافظ أسوان يتابع بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه فى كل يوم تتوالى سلسلة الإنجازات لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد أكبر مظلة تنموية فى تاريخ مصر الحديث وهو ما يعكس مدى إهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة.

وقال عطية إنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة بالبدء على الفور فى التشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنون الاستفادة المثلى منها ، وجنى ثمار هذه الإنجازات ، والتى غيرت واقع الحياة لهم من خلال تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقٍ ، وبجودة عالية.

موقف

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين ببدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة ، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطط الإستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه ، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة ، ويخدم خطوط سير نقل الركاب نصر النوبة / أسوان ، ونصر النوبة / كوم أمبو ، ونصر النوبة / كلابشة ، ونصر النوبة / بلانة .

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات أسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " والذى يأتى متواكباً مع الإحتفال باليوم العالمى للشباب.

جهود

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان محافظة أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وشهدت الفعاليات أولى ثمار أسبوع الشباب بعرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت فى مقر جامعة أسوان ، ليكون مرجعية علمية لتعريف الشباب بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتحويل هذا المقترح لواقع فعلى لتحقيق الإستفادة المثلى لأبناء المحافظة من الدعم الكبير الذى تقدمه هيئة فولبرايت مصر فى كافة المجالات ، مقدماً شكره للجهات المشاركة لتنظيم سلسلة متواصلة من الفعاليات الشبابية خلال أسبوع الشباب بما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.