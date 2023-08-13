وكيل تعليم أسوان يترأس لجنة مقابلات المتقدمين للتجديد لشغل وظائف الإدارات المدرسية

ترأس لطفى عبد الكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد لشغل لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية .

وقد تكونت لجنة التقييم من راضى عبد المجيد نائب عن عميد كلية التربية جامعة أسوان ، وعادل أحمد نائب عن نقيب المعلمين ، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى ، وخالد محمد عبد الله مدير الشئون القانونية ، وشعبان على مدير تنسيق الوظائف الإشرافية) وحضور مديرى الإدارات التعليمية الخمس ومديرى التربية الخاصة والمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

مقابلات

وكان اليوم الأول مخصص لوظيفة مدير مدرسة ، حيث بلغ عدد المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائية (١٩٤ متقدم) ، مدير مدرسة اعدادية (١٠٤ متقدم) ، مدير مدرسة تربية خاصة وعددهم (٥) ، مدير مدرسة ثانوى عام وعددهم (٢٠) ، مدير مدرسة تعليم فنى (١٢) ، مدير مدرسة لغات (١) لجميع الإدارات ، ليصل إجمالى المتقدمين لـ (٣٣٦) متقدما.

وتستكمل المقابلات الشخصية حسب المواعيد المعلنة على صفحة البوابة حيث ستقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك مجموعة من المعايير المتعلقة بالتقديم فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والمتاح لها حتى الأول من سبتمبر المقبل على الموقع الرسمى للمبادرة ( www.sgg.eg ) ، والتواصل أيضاً على على جروب واتس آب محافظة أسوان ( https://chat.whatsapp.com/FCIvrb0lP6iEkjEP4eOrIZ ).

وأوضح أن هناك 6 فئات للمشروعات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

جهود

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المحافظ إلى أهمية مشاركة أبناء أسوان فى هذه المبادرة ، مع ضرورة الإلتزام بالشروط والآليات التى تم تحديدها بشأن التقدم بالمشروعات المختلفة بدقة وإتقان ، حتى يتسنى حصد الجوائز والمراكز الأولى ، ومن ومن سيتم تصعيده من مشروعات بإسم أسوان على مستوى الجمهورية سيتم تحفيزهم من قبل المحافظة حيث سيتم منح الأول مبلغ 25 ألف جنيه ، والثانى 15 ألف جنيه ، والثالث 10 ألاف جنيه.