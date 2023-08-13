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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفير فرص عمل .. محافظة أسوان توضح تفاصيل إطلاق " أسبوع الشباب " | فيديو

اطلاق اسبوع الشباب
اطلاق اسبوع الشباب باسوان

قال محمد حسن ، المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان  تعليقا على افتتاح اسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " ، إن الهدف من الفاعلية هو اتاحة فرص عمل مستدامة للشباب بالتعاون مع مؤسسات الدولة بحشد الجهود من جامعة أسوان والاكاديمية العربية البحرية ومؤسسات المجتمع المدني ، والهيئات الدولية .

وأضاف المتحدث باسم محافظة أسوان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة آلافولى المصرية " ، أن المؤتمر يهدف لتوعية الشباب بفرص العمل المتاحة بسوق العمل ، والمنح الدراسية التي تفيد الشباب بالمستقبل وتتماشى مع اتجاه الدولة عن الاقتصاد الاخضر .

وتابع ا، أن شعار الحملة يتماشى مع توجه الدولة للمشروعات الخضراء الذكية والتركيز عليها في محافظة اسوان سواء في مجالات الطاقة الشمسية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشار  إلى أن كل هيئات ومؤسسات الدولة متواكبه فعاليتها ومشروعاتها مع الدولة ، موضحا أن الفعالية تدعم الاسر الاسوانية بمشروعات جديدة تبرز التراث الأسواني .

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