محافظ أسوان يتفقد أعمال الجدارية الفنية بالكورنيش القديم.. ويشيد بالقائمين على تنفيذها

أشاد أشرف عطية محافظ أسوان، بالعمل الفنى للجدارية التراثية بكورنيش النيل القديم، التى قام بتصميمها كل من الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم/الأحد/ أن الجدارية تم تنفيذها على سور مكتب البريد الرئيسى بكورنيش النيل، وتدعو إلى التفاؤل ونشر الإيجابية وبث روح الأمل والحب بين المواطنين لتنعكس هذه الطاقة الإيجابية على المارة من المصريين والأفواج السياحية، وقد تم تصميمها خلال مدة أسبوع من خلال رسم وجوه لـ 10 أشخاص لأعمار سنية متعددة تعبر عن الطابع الأسوانى لفئات المجتمع المختلفة .

وأثنى محافظ أسوان بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والذين حرصوا على تسخير إبداعاتهم وابتكارتهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية نموذجية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راق لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى احتفالية ختام " أسبوع الصعيد " ديسمبر 2021، مكلفاً رئيس المدينة بتنفيذ أحواض مدعمة بالنجيل الصناعى بلمسات حضارية لوضعها فى محيط الجدارية لضمان الاستمرارية، ولتحقيق التأمين الكامل لها، مع الحفاظ على سلامتها من أى تشويهات مستقبلية، بجانب القيام بوضع كشافات علوية لتوفير الإضاءة المناسبة التى تساهم فى إظهار مكوناتها الجمالية، ولاسيما فى ظل حرص المواطنين والزائرين لالتقاط الصور التذكارية بها، على أن يتوازى مع ذلك اختيار بعض المواقع المميزة داخل المدينة لتجهيزها لتنفيذ المزيد من الجداريات الجمالية بها .

ومن ناحية أخرى، كلف المحافظ الجهات المختصة بمديرتى البيئة والشباب والرياضة بتنظيم رحلات تعريفية للشباب الأسوانى للمشروعات القومية الجارية على أرض بلاد الذهب، والتى من بينها مشروعى الطاقة الشمسية ببنبان بدراو، وفارس بكوم أمبو تحت عنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر "، ضمن فعاليات " أسبوع الشباب " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وقال المحافظ، إن الهدف من تنظيم الرحلات للشباب، اطلاعهم على الجهود الكبيرة والغير مسبوقة التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى مجال توفير الطاقة الكهربائية بقرى بنبان وفارس حيث تساهم هذه المشروعات فى دعم الشبكة القومية بأكثر من ألفين ميجا وات، بجانب توفير الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، علاوة على التعرف على قرية فارس بمركز كوم أمبو، والتى تم اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة فى مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) والذى عقد فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، لتكون ضمن القرى الأولى النموذجية المستدامة الخضراء فى ظل تطبيق أفضل الممارسات لمعايير المجلس الدولى للمبانى الخضراء، وإدراجها فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين فيها، لتصبح بذلك مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة، مع خلوها تماماً من الانبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئى.