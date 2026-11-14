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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تكشف عدد الإصابات في حادث الإصطدام بنهر المسيسيبي

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمود نوفل

صرح مسؤولون أمريكيون  بأن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا إثر اصطدام ناقلة بسفينة نهرية كانت راسية في نهر المسيسيبي بالقرب من ميناء نيو أورلينز.

ووفقاً لميناء نيو أورلينز، فقد كان على متن السفينة السياحية "أمريكان هيريتيج"  نحو 129 راكباً، بالإضافة إلى طاقم السفينة، وذلك عندما اصطدمت بها الناقلة "أتلانتيك أسفالت" . 

وأكدت هيلينا مورينو، مسؤولة في مدينة نيو أورلينز، أنه تم حصر جميع الركاب وأفراد الطاقم والتأكد من سلامتهم.

وكانت  السفينة النهرية "أمريكان هيريتيج" قد إنقلبت بعد اصطدام الناقلة "أتلانتيك أسفالت" بها في نهر المسيسيبي بالقرب من ميناء نيو أورلينز، في 13 نوفمبر 2026.


وذكرت مورينو أن 32 راكباً من السفينة السياحية نُقلوا إلى المستشفيات، حيث يعانون من إصابات غير خطيرة.

وأوضحت مورينو أن عمليات الاستجابة للطوارئ بدأت في منتصف نهار الجمعة، عندما "فقدت الناقلة السيطرة واصطدمت بالسفينة السياحية".

وقالت في مؤتمر صحفي: "بدأ الركاب في النزول من السفينة بعد وقوع الاصطدام، ولكن في تلك الأثناء، بدأت السفينة السياحية في الغرق، ثم انقلبت في نهاية المطاف. وعند حدوث ذلك، سقط بعض الأشخاص في المياه".

وأشادت مورينو بجهود الإنقاذ التي شارك فيها فرق الاستجابة للطوارئ ومتطوعون.

وأضافت: "حتى هذه اللحظة، تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى عدم وجود أي مفقودين، وهو ما يُعد بحق معجزة على نهر المسيسيبي. ويعود الفضل في ذلك إلى جميع فرق الاستجابة للطوارئ -على المستويات المحلية والولائية والفيدرالية- الذين سارعوا على الفور لتقديم المساعدة".

وفقاً لميناء نيو أورلينز، وقع التصادم في حوالي الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

 وذكرت مصادر أن ناقلة اصطدمت بالسفينة النهرية بقوة من جانبها.

وأفاد الميناء بأن السفينة النهرية كانت قد رست قبل نحو ساعتين من وقوع الحادث لبدء عملية نزول الركاب.

ومن حانبه ؛ ذكر بيلي نونجيسر، نائب حاكم ولاية لويزيانا، لشبكة "إيه بي سي نيوز"  بأن قاربين على الأقل شاركا في عمليات إنقاذ من المياه.

وقال نونجيسر: "أخشى أن يكون الوضع سيئاً للغاية"، مشيراً إلى أن الرحلات النهرية غالباً ما تجذب ركاباً من كبار السن.

من جانبها، ذكرت شركة "أمريكان كروز لاينز" ، المشغلة للسفينة النهرية، في بيان لها: “نحن ننسق بشكل وثيق مع خفر السواحل الأمريكي والسلطات المحلية. لقد تم إجلاء الركاب وأفراد الطاقم، ونحن نشعر بقلق بالغ على سلامة جميع المعنيين”

نهر المسيسيبي حادث تصادم في نهر المسيسيبي أمريكا ميناء نيو أورلينز

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